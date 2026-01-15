"Путін у захваті": Каспаров висловився про Трампа та Україну

Гросмейстер зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні в розпал зими

Російський шахіст і опозиційний політик Гаррі Каспаров розкритикував дії президента США Дональда Трампа. 13-й чемпіон світу з шахів вважає, що глава Білого дому діє на руку президенту Росії Володимиру Путіну.

Що потрібно знати

Трамп націлився на Гренландію

Каспаров вважає, що НАТО переключило увагу з України на данський острів

Гаррі додав, що глава Кремля у захваті від останніх дій глави Білого дому.

Відповідний коментар Каспаров розмістив у своєму мікроблозі в соцмережі Х. Гаррі коротко прокоментував заяву американської журналістки та письменниці Енн Епплбаум. За її словами, НАТО зараз зосереджено на Гренландії, замість того, щоб закінчити війну в Україні. Каспаров додав, що Путін у захваті від "екстраординарних дій Трампа".

Вкотре Путін у захваті від екстраординарних дій Трампа, тоді як союзники США стривожені. І доки Трамп витрачає загальний час на Гренландію, Росія продовжує бомбардувати Україну в розпал зими. Гаррі Каспаров

І ось ми тут: весь трансатлантичний альянс зосереджений на Гренландії замість того, щоб закінчити війну в Україні. Енн Епплбаум

Нагадаємо, Трамп пригрозив захопити Гренландію "з міркувань безпеки". За даними "Телеграфа", попри стурбованість щодо Гренландії, Європа не хоче дратувати адміністрацію Трампа і тим самим ризикувати подальшою підтримкою з боку США у спробах закінчити війну в Україні.