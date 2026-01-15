"Путін у захваті": Каспаров висловився про Трампа та Україну
Гросмейстер зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні в розпал зими
Російський шахіст і опозиційний політик Гаррі Каспаров розкритикував дії президента США Дональда Трампа. 13-й чемпіон світу з шахів вважає, що глава Білого дому діє на руку президенту Росії Володимиру Путіну.
Що потрібно знати
- Трамп націлився на Гренландію
- Каспаров вважає, що НАТО переключило увагу з України на данський острів
- Гаррі додав, що глава Кремля у захваті від останніх дій глави Білого дому.
Відповідний коментар Каспаров розмістив у своєму мікроблозі в соцмережі Х. Гаррі коротко прокоментував заяву американської журналістки та письменниці Енн Епплбаум. За її словами, НАТО зараз зосереджено на Гренландії, замість того, щоб закінчити війну в Україні. Каспаров додав, що Путін у захваті від "екстраординарних дій Трампа".
Вкотре Путін у захваті від екстраординарних дій Трампа, тоді як союзники США стривожені. І доки Трамп витрачає загальний час на Гренландію, Росія продовжує бомбардувати Україну в розпал зими.
І ось ми тут: весь трансатлантичний альянс зосереджений на Гренландії замість того, щоб закінчити війну в Україні.
Нагадаємо, Трамп пригрозив захопити Гренландію "з міркувань безпеки". За даними "Телеграфа", попри стурбованість щодо Гренландії, Європа не хоче дратувати адміністрацію Трампа і тим самим ризикувати подальшою підтримкою з боку США у спробах закінчити війну в Україні.