Олимпиада-2026: четыре украинца, за которыми нужно следить на Играх

Нардеп назвала имена украинцев, за которыми стоит следить на ближайших Олимпийских играх

Президент Федерации легкой атлетики Украины, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Саладуха назвала имена четырех украинских зимних олимпийцев, выступления которых ее вдохновляют. Она порекомендовала украинцам следить за их прогрессом на Играх.

Что нужно знать

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Саладуха назвала условия подготовки олимпийцев в Украине "чрезвычайно сложными"

Нардеп признала, что ее вдохновляют несколько украинских участников ОИ-2026

Соответствующий комментарий Саладухи приводит "Телеграф". Полное интервью Ольги нашему изданию читайте в статье "Россияне хитро пытаются попасть на Олимпиаду — президент Федерации легкой атлетики Украины". Ольга отметила, что у украинских спортсменов зимних видов чрезвычайно сложные условия для подготовки, а потому их результаты вызывают огромное уважение.

Все наше внимание в 2026 году будет приковано к зимним Олимпийским играм. Как глава подкомитета, я получала много приглашений проинспектировать наши зимние спортивные базы. Должна сказать откровенно: условия, в которых тренируются наши зимние спортсмены, чрезвычайно сложные. То, что они показывают результаты вопреки всему, вызывает огромное уважение. Меня действительно вдохновляют выступления Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка, которые накануне Олимпиады борются за призовые места в своих дисциплинах. Очень хотелось бы также успехов нашей сноубордистке Аннамари Данче и спортсменам вроде Владислава Гераскевича, который уже уверенно ворвался в мировую элиту. Ольга Саладуха

Справка: Ольга Саладуха также являлась профессиональной спортсменкой, правда в летних видах. Она специализировалась в прыжках в длину и тройном прыжке. Ольга становилась чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы в тройном прыжке, а на Олимпиаде-2012 в Лондоне принесла Украине "бронзу" в этой же дисциплине.

Ольга Саладуха на Олимпиаде в Токио/Фото: Getty Images

Аннамари Данча выступает в в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе/Фото: Getty Images

Дмитрий Котовский выступает в лыжном фристайле/Фото: Getty Images

Александр Окипнюк выступает в лыжном фристайле/Фото: Getty Images

Владислав Гераскевич выступает в скелетоне/Фото: Getty Images

Напомним, именно Гераскевич станет одним из знаменосцев сборной Украины на Олимпийских играх-2026 в Италии. Имя второго знаменосца Сине-желтых объявят позднее.