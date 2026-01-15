Олімпіада-2026: чотири українці, за якими потрібно стежити на Іграх

Нардеп назвала імена українців, за якими варто стежити на найближчих Олімпійських іграх

Президентка Федерації легкої атлетики України народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Саладуха назвала імена чотирьох українських зимових олімпійців, виступи яких її надихають. Вона порекомендувала українцям стежити за їхнім прогресом на Іграх.

Що потрібно знати

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Саладуха назвала умови підготовки олімпійців в Україні "надзвичайно складними"

Нардеп визнала, що її надихають кілька українських учасників ОІ-2026

Відповідний коментар Саладухи наводить "Телеграф". Повне інтерв’ю Ольги нашому виданню читайте у статті "Росіяни хитро намагаються потрапити на Олімпіаду — президент Федерації легкої атлетики України". Ольга зауважила, що в українських спортсменів зимових видів надзвичайно складні умови для підготовки, а тому їхні результати викликають велику повагу.

Вся наша увага у 2026 році буде прикута до зимових Олімпійських ігор. Як голова підкомітету я отримувала багато запрошень проінспектувати наші зимові спортивні бази. Слід сказати відверто: умови, в яких тренуються наші зимові спортсмени, надзвичайно складні. Те, що вони показують результати всупереч усьому, викликає величезну повагу. Мене справді надихають виступи Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка, які напередодні Олімпіади виборюють призові місця у своїх дисциплінах. Дуже хотілося б також успіхів нашій сноубордистці Аннамарі Данчі та спортсменам на кшталт Владислава Гераскевича, який уже впевнено увірвався до світової еліти. Ольга Саладуха

Довідка: Ольга Саладуха також була професійною спортсменкою, правда в літніх видах. Вона спеціалізувалася у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Ольга ставала чемпіонкою світу та багаторазовою чемпіонкою Європи у потрійному стрибку, а на Олімпіаді-2012 у Лондоні принесла Україні "бронзу" у цій же дисципліні.

Ольга Саладуха на Олімпіаді у Токіо/Фото: Getty Images

Аннамарі Данча виступає у паралельному слаломі та паралельному гігантському слаломі/Фото: Getty Images

Дмитро Котовський виступає у лижному фрістайлі/Фото: Getty Images

Олександр Окіпнюк виступає у лижному фрістайлі/Фото: Getty Images

Владислав Гераскевич виступає у скелетоні/Фото: Getty Images

Нагадаємо, саме Гераскевич стане одним із прапороносців збірної України на Олімпійських іграх-2026 в Італії. Ім’я другого прапороносця Синьо-жовтих оголосять пізніше.