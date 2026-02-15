Срав пес, перділи гуси: почему так говорят украинцы и откуда взялось выражение

В некоторых ситуациях лучше не скажешь

Украинский язык невероятно богат и красочен. Среди прочего, в нем много ярких ругательств и фразеологизмов, значение и происхождение которых сегодня не все понимают. Одним из примеров является восклицание "мати Василева".

"Телеграф" решил рассказать о сочном выражении "срав пес, перділи гуси". Оно используется в разных случаях.

Чаще всего при помощи этого высказывания описывают ситуацию, когда что-то вышло из-под контроля и ничего не возможно изменить. Речь идет о хаотическом развитии событий разного масштаба — от бытовой неразберихи в доме до эмоционального взрыва, скандала или организационного провала. Так говорят, когда уже махнули на все рукой, а в интонации говорящего можно заметить оттенок фатализма. Также поговорка используется в случаях, когда вокруг события, не стоящего внимания, поднимается шумиха. В разговоре это выражение часто появляется как реакция на драматизацию мелочи — когда кто-то придает чрезмерное значение пустяку или пытается представить обычную ситуацию как нечто из ряда вон выходящее. По смыслу его можно передать русскими аналогами "ну и что?", "велика важность", "тоже мне событие", "эка невидаль".

Примечательно, что полный фразеологизм "срав пес, перділи гуси" является как бы доработкой более короткого выражения "срав пес". Последнее является универсальным ответом на все вопросы, на которые нет ответа или отвечать не хочется. Оно означает "кто его знает". Например:

— Діду, а коли третя світова почнеться?

— Та срав його пес…

Откуда пошло выражение "срав пес, перділи гуси"

Эта поговорка относится к устной народной традиции. Подобные устойчивые выражения формировались в сельской среде, передавались из поколения в поколение и закреплялись в разговорной речи благодаря своей выразительности.

Исследователи украинской фразеологии отмечают, что многие экспрессивные обороты возникали именно из бытовых наблюдений за деревенской жизнью. Повседневные сцены становились основой для ироничных сравнений и устойчивых речевых формул.

Сегодня выражение "срав пес, перділи гуси" встречается преимущественно в разговорной речи. Однако в 2024 году в Украине его увековечила юмористическая книга, которая именно так и называется. Ее авторы – Людмила Горова, Руслан Горовой и Виталий Чепинога.

