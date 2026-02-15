Еще 25 лет назад в нем проживало 10 человек: что известно об одном из самых маленьких сел Украины и где оно расположено

Оно есть на картах XVIIII века

В Сумской области расположено крошечное село Вегеровка, которое считается одним из самых маленьких в Украине. По данным переписи 2001 года, здесь проживало всего 10 человек.

На протяжении всей своей истории численность жителей села не достигала 200 человек, подавляющее большинство из которых были женщины. "Телеграф" рассказал о Вегеровке на основе открытых источников.

Краткая история села

Название села происходит от прозвища Вегера, что означало "мадьяр" или "угрин", и на карте Шуберта 1826-1840 годов отражено как "Венгеровка". В XIX веке село также называлось Галковщина, которую до сих пор иногда используют жители соседней Котовки для обозначения части своего села.

Фрагмент карты Шуберта. Фото: Википедия

Население

Исторически население села было значительно больше: в 1862 году здесь проживало 108 человек, а в 1926 — 191. Однако численность жителей со временем уменьшилась, и сегодня Вегеровка — маленькая, но богатая историей часть Путивльской городской общины Конотопского района.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине есть "романтичное" село. Мы кратко рассказали о его истории.