"Світанок проклятої королеви": стоит ли читать новинку, продолжение серии "Книга Азраїла" (рецензия)

В феврале 2026 года вышла одна из первых самых ожидаемых книг года – и это третья часть серии "Боги и монстры" от Эмбер В. Николь под названием "Світанок проклятої королеви". Что о ней нужно знать, расскажет "Телеграф".

О чем серия "Боги и монстры"

Главная героиня – тысячелетняя Дианна, сильный Иг’Моррутен, которого все боятся. Однако в начале истории она просто ручное оружие Кейдена, который когда-то ее создал и держит под контролем ее сестру, чтобы Дианна выполняла все приказы. Однако Кейден собирается открыть ворота миров и выпустить тьму, которая там закрыта — и Дианна объединяется с Королем богов, Истребителем миров Семкаилом. Их отношения начинаются сложно, потому что их виды по своей природе всегда воевали, к тому же Дианна убила одного из подчиненных Семкаила, однако химия между ними невероятна с первых же встреч.

О чем "Світанок проклятої королеви"

Осторожно, спойлер для тех, кто не читал первые две части! В конце второй части "Трон подоланих богів" Семкаила убили, Рука предала его, а Нисмера заняла трон. Дианна сделала то, что все считали невозможным, и вернула свою пару в мир живых. Но Семкаил не поправлялся, его сила осталась сиять в небесах, а вся Рука осталась под контролем злой богини. Перед ними трудная задача и вернуть друзей, и сохранить в тайне, что Семкаил не мертв. При этом сам он не знает, что действительно умер – ведь Дианна уверена, что он ее покинет, если узнает, какую цену ей пришлось заплатить за него. Она ведь потеряла нечто очень-очень важное.

Стоит ли читать книгу

Если вам понравились первые две части, то читать однозначно стоит – сюжетные повороты остаются на уровне, а может, даже стали лучше. Последние страницы оставляют желание сразу взять в руки продолжение. Сцены 18+ присутствуют больше, чем в начале истории. Но если первые части вам не очень нравится, то и третья не поразит, ведь у автора свой специфический стиль, и местами читать достаточно скучно.

Больше всего, что меня радует в этой серии — что главная героиня не 17-летняя девчонка, которая обнаружила в себе сверхспособности управлять всем миром, как часто бывает в современном фэнтези. Дианна древняя, могучая, совсем не хорошая и пушистая, а агрессивная, с зубами и когтями. За этим персонажем очень интересно наблюдать. И не только за ней: Камилла, Роккуррем, Исайя – в третьей части они хорошо раскрываются.

Когда будет продолжение

Заявлено, что в серии будет 7 книг. На сегодняшний день в оригинале вышло 4 книги — четвертая книга "The Wrath of the Fallen" ("Гнев павших") в оригинале была выпущена в 2025 году. В издательстве "Богдан" сообщали, что уже занимаются переводом , однако еще даже приблизительно неизвестно, когда книга выйдет в печать.

