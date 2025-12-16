Предатель Украины вернулся под украинский флаг: детали скандала

Бывший украинец, похоже, хотел драться под сине-желтым стягом

Во вторник, 16 декабря, известная промоутерская компания Queensberry опубликовала анонс поединков андеркарда боксерского шоу Кабайел — Кныба. В одном из них промоутер анонсировал бой россиянина Глеба Бакши под украинским флагом.

Что нужно знать

Queensberry добавила на изображение Бакши украинский флаг

Глеб взял российский паспорт и успешно выступал за Россию в любителях

В скандале, возможно, замешана компания Александра Усика

Грубую ошибку обнаружили в сети. Спустя некоторое время анонс был удален и заменен с изображением Бакши без флага, передает "Телеграф".

К слову, Бакши на сайте boxrec числится как сербский боец. Почему Queensberry добавила на его фото украинский флаг пока не известно. Кроме того, на графике была замечена эмблема компании Александра Усика Ready to Fight.

Анонс боя Глеба Бакши с украинским флагом

После огласки Queensberry заменила картинку, убрав украинский флаг. Кроме того, пропал и логотип Ready to Fight.

Анонс боя Глеба Бакши без национальной символики

Бакши — уроженец Симферополя. После аннексии Крыма Глеб, будучи перспективным украинским боксером, взял российский паспорт и стал выходить на ринг под флагом РФ. Выиграл "бронзу" для РФ на Олимпийских играх-2020. Кроме того, он побеждал на ЧМ-2019.

В 2022 году Бакши начал карьеру в профи, проводил поединки в России. Последний свой бой выиграл в Германии. Глеб пока не проигрывал в профи и имеет рекорд — 6:0.

Бакши дебютировал в профи-боксе под российским флагом

Примечательно, что Бакши пересекался в любителях с украинским чемпионом Александром Хижняком. Их бой в финале квалификации на Игры-2020 в сети называют лучшим в истории любительского бокса.

Напомним, российские оккупанты отжали у Усика имущество в Крыму. Поводом для этого стала поддержка боксером ВСУ.