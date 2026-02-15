Почти даром: в "Сильпо" снизили цену на масло, в других сетях за него просят на 50 грн больше

Цены приятно удивят

В сети супермаркетов "Сильпо" новое акционное предложение на популярное сливочное масло "Молокия" экстра 82%. Благодаря существенной скидке, этот продукт сейчас можно приобрести по цене, которая значительно ниже среднерыночной.

"Телеграф" расскажет, какая цена на сливочное масло. Мы сравнили цены с другими магазинами.

Сеть "Сильпо" предлагает самую выгодную цену, где в рамках акции "Ценотижи" стоимость пачки масла снизилась на 42%. Стоимость составляет всего 74,99 грн.

Какая цена в других магазинах

В то же время в сети "Фора" за аналогичную пачку масла покупателям придется заплатить 123,00 грн, что на 48,01 грн дороже, чем в акционном предложении.

В гипермаркетах METRO цена на этот же продукт держится на уровне 123,76 грн, а значит, разница с акционной стоимостью составляет 48,77 грн.

Самая высокая цена зафиксирована в магазинах сети АТБ, где пачка весом 180 грамм стоит 127,30 грн, что заставляет покупателей переплачивать более 52,31 грн по сравнению с ценой в "Сильпо".

Где выгода больше

Покупатели могут сэкономить почти половину стоимости продукта, выбрав именно акционное предложение. Фактически, по цене одной пачки в АТБ, у Сильпо можно приобрести почти две.

Акционная цена остается актуальной только в течение периода действия программы "Ценотижики".

