Почти даром: в "Сильпо" снизили цену на масло, в других сетях за него просят на 50 грн больше
Цены приятно удивят
В сети супермаркетов "Сильпо" новое акционное предложение на популярное сливочное масло "Молокия" экстра 82%. Благодаря существенной скидке, этот продукт сейчас можно приобрести по цене, которая значительно ниже среднерыночной.
"Телеграф" расскажет, какая цена на сливочное масло. Мы сравнили цены с другими магазинами.
Сеть "Сильпо" предлагает самую выгодную цену, где в рамках акции "Ценотижи" стоимость пачки масла снизилась на 42%. Стоимость составляет всего 74,99 грн.
Какая цена в других магазинах
В то же время в сети "Фора" за аналогичную пачку масла покупателям придется заплатить 123,00 грн, что на 48,01 грн дороже, чем в акционном предложении.
В гипермаркетах METRO цена на этот же продукт держится на уровне 123,76 грн, а значит, разница с акционной стоимостью составляет 48,77 грн.
Самая высокая цена зафиксирована в магазинах сети АТБ, где пачка весом 180 грамм стоит 127,30 грн, что заставляет покупателей переплачивать более 52,31 грн по сравнению с ценой в "Сильпо".
Где выгода больше
Покупатели могут сэкономить почти половину стоимости продукта, выбрав именно акционное предложение. Фактически, по цене одной пачки в АТБ, у Сильпо можно приобрести почти две.
Акционная цена остается актуальной только в течение периода действия программы "Ценотижики".
