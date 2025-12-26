А что так можно было? Уникальный момент в футболе попал на видео

В албанском футболе царит своя атмосфера

Французский вратарь ФК "Бюлис" Жереми Вашу самоустранился с поля во время матча 18-го тура чемпионата Албании против ФК "Вора". Кипер, допустив нелепую ошибку, просто покинул поле.

Странная ситуация произошла при счете 2:0 в пользу ФК "Вора" на 44-й минуте встречи. Об этом сообщает "Телеграф".

Кипер пропустил 2 нелепых гола, а после своей очередной ошибки, которая едва не привела к еще одному взятию ворот, Жереми жестом показал замену, после чего покинул поле, не сказав ни слова тренеру. Вашу отправился в раздевалку, а вместо него на поле появился Ренату Бекай.

Момент завирусился в сети. Пользователи шутят на тему "албанского футбола", а также не понимают, как французского вратаря занесло в чемпионат Албании. Вероятно, причиной ухода Вашу с поля стала травма, однако в сети есть и другие версии. Пользователи считают, что кипер просто разозлился на свои ошибки.

Добавим, что Бекай также пропустил два гола. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ФК "Вора".

