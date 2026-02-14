С Днем всех влюбленных! Самые красивые поздравления в открытках, чтобы отправить близким

День святого Валентина – это не о дорогих подарках, а о внимании

День святого Валентина – праздник, в который даже самые серьезные люди вспоминают о сердечках. С годами эта дата стала не только о романтике, но и о тепле, внимании и простом "я тебя ценю". А раньше мы делились идеями подарков ко Дню всех влюбленных для мужчины.

Поздравлять с Днем святого Валентина стоит не только любимого человека. В первую очередь — родных и друзей. Тех, кто всегда рядом и часто слышат от нас больше о делах, чем о благодарности. А яркая открытка способна поднять настроение и зарядить позитивом на весь день.

И конечно, стоит не забыть о своей второй половинке. В ежедневной рутине мы часто воспринимаем близость как нечто само собой разумеющееся. А 14 февраля это повод напомнить о том, что человек рядом для нас важен.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки, чтобы вы поздравили родных и близких с Днем святого Валентина. Иногда именно такие простые вещи запоминаются больше всего.

Поздравления в картинках с Днем всех влюбленных

