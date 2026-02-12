Со вкусом сала, шашлыка и с хреном "по-российски": куда делись легендарные сухарики "Клинское"

Сухарики "Клинское" производили в Украине

Сухарики "Клинское" были популярны в 2000-х годах. Ржаные сухарики с разными вкусами отсылали к популярным стереотипным блюдам. Например, были сухарики по-кавказски со вкусом шашлыка, по-российски со вкусом холодца с хреном, по-украински со вкусом сала с горчицей. Были и другие вкусы, в том числе копченая колбаса, бекон, сливочный сыр, краб, мясо и грибы, и семга. Пачки весом по 40 и 80 граммов.

Эти сухарики производили в Украине, несмотря на якобы российское название. Их делали в Вышгороде. Производитель — компания "Мредиан Плюс".

"Клинское" по-украински и со вкусом копченой колбасы

Делали сухарики из ржано-пшеничного хлеба на растительном масле со вкусовыми добавками и чесноком или другими ароматными специями. Они завоевали привязанность как у старшего поколения к пиву, так и у подростков из-за удобства и ярких вкусов. Однако к концу 2000-х годов они исчезли с полок в супермаркете.

В 2015 году марка попыталась перезапустить продукцию, создавая не только новые вкусы, но и открыв для себя рынок гренок и круглых белых сухариков, однако возвращения не удалось, ведь на полках уже закрепились другие бренды.

Стоит отметить, что "Клинское" также известен бренд в России – от названия пива из города Клин в России. Есть также местные "Клинские снеки" и вкусы продукции частично совпадают с украинскими.

Русская версия сухариков "Клинское"

