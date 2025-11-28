Лучше Блохина и Луческу: Шовковский был не так плох в "Динамо"

Статистика показывает, что Сашо приносил неплохой результат, правда "динамовцы" провели крайне неудачный отрезок осенью 2025 года

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский показал средний процент побед в стане Бело-синих, если сравнивать его с другими специалистами в эпоху братьев Суркисов в руководстве клуба. По этому показателю он занимает 10-е место из 16-и менеджеров.

Что нужно знать

"Динамо" уволило Шовковского после поражения от "Омонии"

Шовковский провел 101 матч на посту главного тренера Бело-синих

По проценту побед на тренерском мостике киевлян Сашо занимает 10-е место

Об этом сообщает Tribuna. По информации источника, процент побед Шовковского в качестве тренера "Динамо" составляет 60,3%. По этому показателю Сашо опережает многих знаменитых тренеров Бело-синих, в частности Олега Блохина и Мирчу Луческу. Правда, стоит отметить, что уровень оппозиции при Луческу и Блохине у киевлян был выше. По крайне мере, это касается еврокубков.

Рейтинг тренеров "Динамо" в эру Суркисов по проценту побед

Кроме того, Шовковский занимает 10-е место по проценту набранных очков.

Рейтинг тренеров "Динамо" в эру Суркисов по проценту набранных очков

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), после чего проиграли "Омонии" (0:2). В 5-м туре на столичную команду ожидает визит к "Фиорентине" (11.12.2025).

В чемпионате Украины "Динамо" идет на 7-м месте, отставая от лидера на 10 очков. В Кубке Украины Бело-синие дошли до четвертьфинала, где сыграют с "Ингульцом".