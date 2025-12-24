Путин наградил бывшую любовницу Милевского (видео)

Одиозный футболист пересекался с россиянкой после ЧМ-2006

В среду, 24 декабря, президент России Владимир Путин вручил заместителю генерального директора "Газпром-медиа" Тине Канделаки орден Александра Невского. Канделаки работала в Украине в начале 2000-х, а сейчас является ярой путинисткой.

Что нужно знать

Путин наградил Канделаки в Кремле

Тина одна из руководителей пропагандистской машины Кремля

Милевский встречался с Канделаки, когда она работала в Украине

Об этом сообщает "Матч ТВ", который входит в холдинг "Газпром-медиа". Путин лично наградил Канделаки за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность, а после официальной церемонии пообщался с ней и другими орденоносцами в неформальной обстановке.

Отметим, в 2019 году скандальный украинский футболист Артем Милевский рассказал об интимной связи с Канделаки.

Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Я отвечаю: "Ну и что?". В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Артем Милевский

Артем Милевский

Канделаки не опровергла слова Милевского.

Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении жизни. Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку: оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. На здоровье. Тина Канделаки

Тина Канделаки

Отметим, Канделаки — последовательная сторонница путинизма, активно поддерживает войну России против Украины. С 28 июня 2022 года находится под персональными санкциями США за поддержку войны. В 2024 году Европейский союз включил Тину в санкционный список.

Как Канделаки стала одной из самых влиятельных женщин России

Ранее главный тренер "Динамо" Киев угодил в сексистский скандал из-за ответа на вопрос корреспондентки. Пресс-служба Бело-синих не включила ответ тренера в официальную стенограмму.