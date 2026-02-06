Что категорически запрещено делать в праздник 6 февраля, чтобы не навлечь на себя череду неудач

Избегайте сегодня долгов и ругательств

В эту пятницу, 6 февраля, христиане восточного обряда в Украине чтут преподобного Вукола. До введения нового церковного календаря святого почитали 19 февраля.

Преподобный Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова и стал первым епископом Смирнской церкви (современный Измир в Турции). Он прославился усердной заботой о спасении верующих и мудростью, благодаря которой многие язычники приняли христианство.

В народе святого Вукола называют Телятником, поскольку он считается покровителем скота, особенно телят. Считалось, что если корова отелится 6 февраля, это к хорошим новостям.

В праздник Вукола Телятника существует ряд строгих запретов, большинство из которых связаны с домашним скотом и благополучием семьи.

Что нельзя делать 6 февраля

Давать взаймы деньги и вещи. Считается, что вместе с долгом вы отдаете свою удачу и благополучие.

Считается, что вместе с долгом вы отдаете свою удачу и благополучие. Выносить мусор. Можно лишить себя радости.

Можно лишить себя радости. Ссориться и вступать в конфликты. К затяжным проблемам.

К затяжным проблемам. Менять постельное белье и подушки. Это может навлечь беспокойный сон.

Отказывать в помощи, чтобы не навлечь на себя череду неудач.

Народные приметы 6 февраля

Птицы садятся на верхушки деревьев – скоро потеплеет.

Листья на деревьях шелестят — будет снегопад.

Ударил мороз — к теплой весне и жаркому лету.

У кого именины 6 февраля

Сегодня именины отмечает Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Александр и Кристина.

Праздники и события 6 февраля

Международный день бармена (International Bartender`s Day)

Всемирный день без мобильного телефона (World Day without Smartphone)

Всемирный день Растамана (День Боба Марли)

Международный день саамского народа

День тайского бокса муай-тай (World Muay Thai Day)

В Украине есть полно семейных праздников. Ранее мы писали, когда отмечается День дедушки в 2026 году.