Что категорически запрещено делать в праздник 6 февраля, чтобы не навлечь на себя череду неудач

Татьяна Кармазина
Читати українською
Праздник 6 февраля
Праздник 6 февраля.

Избегайте сегодня долгов и ругательств

В эту пятницу, 6 февраля, христиане восточного обряда в Украине чтут преподобного Вукола. До введения нового церковного календаря святого почитали 19 февраля.

Преподобный Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова и стал первым епископом Смирнской церкви (современный Измир в Турции). Он прославился усердной заботой о спасении верующих и мудростью, благодаря которой многие язычники приняли христианство.

В народе святого Вукола называют Телятником, поскольку он считается покровителем скота, особенно телят. Считалось, что если корова отелится 6 февраля, это к хорошим новостям.

В праздник Вукола Телятника существует ряд строгих запретов, большинство из которых связаны с домашним скотом и благополучием семьи.

Что нельзя делать 6 февраля

  • Давать взаймы деньги и вещи. Считается, что вместе с долгом вы отдаете свою удачу и благополучие.
  • Выносить мусор. Можно лишить себя радости.
  • Ссориться и вступать в конфликты. К затяжным проблемам.
  • Менять постельное белье и подушки. Это может навлечь беспокойный сон.


  • Отказывать в помощи, чтобы не навлечь на себя череду неудач.

Народные приметы 6 февраля

  • Птицы садятся на верхушки деревьев – скоро потеплеет.
  • Листья на деревьях шелестят — будет снегопад.
  • Ударил мороз — к теплой весне и жаркому лету.

У кого именины 6 февраля

Сегодня именины отмечает Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Александр и Кристина.

Праздники и события 6 февраля

  • Международный день бармена (International Bartender`s Day)
  • Всемирный день без мобильного телефона (World Day without Smartphone)
  • Всемирный день Растамана (День Боба Марли)
  • Международный день саамского народа
  • День тайского бокса муай-тай (World Muay Thai Day)



