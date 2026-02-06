Что категорически запрещено делать в праздник 6 февраля, чтобы не навлечь на себя череду неудач
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Избегайте сегодня долгов и ругательств
В эту пятницу, 6 февраля, христиане восточного обряда в Украине чтут преподобного Вукола. До введения нового церковного календаря святого почитали 19 февраля.
Преподобный Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова и стал первым епископом Смирнской церкви (современный Измир в Турции). Он прославился усердной заботой о спасении верующих и мудростью, благодаря которой многие язычники приняли христианство.
В народе святого Вукола называют Телятником, поскольку он считается покровителем скота, особенно телят. Считалось, что если корова отелится 6 февраля, это к хорошим новостям.
В праздник Вукола Телятника существует ряд строгих запретов, большинство из которых связаны с домашним скотом и благополучием семьи.
Что нельзя делать 6 февраля
- Давать взаймы деньги и вещи. Считается, что вместе с долгом вы отдаете свою удачу и благополучие.
- Выносить мусор. Можно лишить себя радости.
- Ссориться и вступать в конфликты. К затяжным проблемам.
- Менять постельное белье и подушки. Это может навлечь беспокойный сон.
- Отказывать в помощи, чтобы не навлечь на себя череду неудач.
Народные приметы 6 февраля
- Птицы садятся на верхушки деревьев – скоро потеплеет.
- Листья на деревьях шелестят — будет снегопад.
- Ударил мороз — к теплой весне и жаркому лету.
У кого именины 6 февраля
Сегодня именины отмечает Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Александр и Кристина.
Праздники и события 6 февраля
- Международный день бармена (International Bartender`s Day)
- Всемирный день без мобильного телефона (World Day without Smartphone)
- Всемирный день Растамана (День Боба Марли)
- Международный день саамского народа
- День тайского бокса муай-тай (World Muay Thai Day)
В Украине есть полно семейных праздников. Ранее мы писали, когда отмечается День дедушки в 2026 году.