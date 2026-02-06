Так выглядит хрупкость планеты: в сети показали лучшие фото Nature Photographer of the Year 2025

Главным триумфатором Nature Photographer of the Year 2025 стал сюрреалистический "солнечный" кадр с птицей

Объявили победителей Nature Photographer of the Year. Среди почти 25 тысяч работ со всего мира главный титул получил норвежец Осмунд Кейлен с сюрреалистическим кадром птицы на фоне горящего солнца.

В номинации вошли и другие трогательные истории – от нежного портрета молодой гориллы с бабочкой до драматических сцен с полярным медведем и львами. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Что это за конкурс

Nature Photographer of the Year – один из самых престижных международных фотоконкурсовы, ежегодно собирающий десятки тысяч заявок. Его цель – показать красоту планеты и одновременно напомнить о хрупкости экосистем и последствиях деятельности человека. В этом году подали 24 700 работ из 96 стран, что стало новым рекордом.

Жюри оценивало фотографии в нескольких категориях: птицы, млекопитающие, ландшафты, подводный мир, люди и природа, творческие эксперименты. Важна не только техника, но и эмоциональная сила кадра и история, которую он рассказывает.

Главный победитель: птица в "солнечном танце"

Главный приз получил норвежец Осмунд Кейлен за фото "Sundance" – силуэт птицы на фоне раскаленного солнца, напоминающий абстрактную живопись. Присмотревшись, зритель видит силуэты птиц в полете, создающих эффект другой реальности.

Фото: Åsmund Keilen

Идея кадра родилась случайно: фотограф заметил отражение неба и стрижей на крыше своего авто, усыпанном семенами березы. Чтобы передать эффект, он использовал многократную экспозицию в камере, соединив рефлексию, движение и жесткий свет. Жюри отметило эфемерность снимка и чувство свободы, не требующее объяснений.

Другие впечатляющие истории победителей

Среди отмеченных в категории млекопитающих поразил драматический кадр полярного медведя после удачной охоты в суровых арктических условиях. Фотография говорит об изменениях, которые приносит таяние льдов, и о борьбе арктических животных за выживание.

Фото: Pål Hermansen

Также выделили сцену противостояния молодого льва и медоеда, где небольшой, но бесстрашный зверь бросает вызов "королю саванны". Такие сюжеты разрушают стереотипы о "сильных" и "слабых" в дикой природе.

​

Фото: Tomasz Szpila

Почему эти фото важны

Искусство дикой природы сегодня – это и красота, и язык экологической тревоги. Каждое фото напоминает о том, что мы можем потерять: леса, ледяные просторы, виды, которым не хватает времени на восстановление без реальных действий по сохранению.

Фото: Leo Dale

Фотографы становятся союзниками ученых и природоохранных организаций: яркий образ часто влияет более сильно, чем цифры в отчетах. Победные работы используются в выставках и образовательных кампаниях по всему миру.

Фото: Bence Máté

Фото: Richard Peters

Ранее Телеграф рассказывал, что две мощные фотографии об Украине получили призовые места на престижном фотоконкурсе. Серия побед ИРА этого года — доказательство того, что даже в самом сложном опыте Украина не теряет человечности, а ее истории продолжают говорить на языке света, тишины и правды.