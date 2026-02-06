Укр

Так выглядит хрупкость планеты: в сети показали лучшие фото Nature Photographer of the Year 2025

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Главным триумфатором Nature Photographer of the Year 2025 стал сюрреалистический "солнечный" кадр с птицей

Объявили победителей Nature Photographer of the Year. Среди почти 25 тысяч работ со всего мира главный титул получил норвежец Осмунд Кейлен с сюрреалистическим кадром птицы на фоне горящего солнца.

В номинации вошли и другие трогательные истории – от нежного портрета молодой гориллы с бабочкой до драматических сцен с полярным медведем и львами. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Что это за конкурс

Nature Photographer of the Year – один из самых престижных международных фотоконкурсовы, ежегодно собирающий десятки тысяч заявок. Его цель – показать красоту планеты и одновременно напомнить о хрупкости экосистем и последствиях деятельности человека. В этом году подали 24 700 работ из 96 стран, что стало новым рекордом.

Жюри оценивало фотографии в нескольких категориях: птицы, млекопитающие, ландшафты, подводный мир, люди и природа, творческие эксперименты. Важна не только техника, но и эмоциональная сила кадра и история, которую он рассказывает.

Главный победитель: птица в "солнечном танце"

Главный приз получил норвежец Осмунд Кейлен за фото "Sundance" – силуэт птицы на фоне раскаленного солнца, напоминающий абстрактную живопись. Присмотревшись, зритель видит силуэты птиц в полете, создающих эффект другой реальности.

Фото: Åsmund Keilen

Идея кадра родилась случайно: фотограф заметил отражение неба и стрижей на крыше своего авто, усыпанном семенами березы. Чтобы передать эффект, он использовал многократную экспозицию в камере, соединив рефлексию, движение и жесткий свет. Жюри отметило эфемерность снимка и чувство свободы, не требующее объяснений.

Другие впечатляющие истории победителей

Среди отмеченных в категории млекопитающих поразил драматический кадр полярного медведя после удачной охоты в суровых арктических условиях. Фотография говорит об изменениях, которые приносит таяние льдов, и о борьбе арктических животных за выживание.

Фото: Pål Hermansen

Также выделили сцену противостояния молодого льва и медоеда, где небольшой, но бесстрашный зверь бросает вызов "королю саванны". Такие сюжеты разрушают стереотипы о "сильных" и "слабых" в дикой природе.

Фото: Tomasz Szpila

Почему эти фото важны

Искусство дикой природы сегодня – это и красота, и язык экологической тревоги. Каждое фото напоминает о том, что мы можем потерять: леса, ледяные просторы, виды, которым не хватает времени на восстановление без реальных действий по сохранению.

Фото: Leo Dale

Фотографы становятся союзниками ученых и природоохранных организаций: яркий образ часто влияет более сильно, чем цифры в отчетах. Победные работы используются в выставках и образовательных кампаниях по всему миру.

Фото: Bence Máté
Фото: Richard Peters

Ранее Телеграф рассказывал, что две мощные фотографии об Украине получили призовые места на престижном фотоконкурсе. Серия побед ИРА этого года — доказательство того, что даже в самом сложном опыте Украина не теряет человечности, а ее истории продолжают говорить на языке света, тишины и правды.

Теги:
#Конкурс #Фото #Тварини