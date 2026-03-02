Щоб не мати проблем цілий рік: що категорично заборонено робити 2 березня

Цей день варто присвятити навчанню

В цей понеділок, 2 березня, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Іова (Борецького), митрополита Київського і всієї Русі. За старим стилем це свято припадало на 15 березня.

Іван Матвійович Борецький народився в містечку Бірча на Галичині, здобув освіту і довгий час працював викладачем грецької й латини, а згодом — першим ректором братських шкіл у Львові й Києві. У 1619 році Іов прийняв чернецтво, а з 1620 року за благословенням патріарха Єрусалимського був поставлений митрополитом Київським.

Іов Борецький був не тільки церковним лідером, а й освітнім реформатором, який створював школи, опікувався бідними й сиротами, підтримував видання богословської літератури та активно захищав православну віру.

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Традиції та прикмети 2 березня

У церквах в цей день служать особливі богослужіння, звершують молитви за мир, захист віри та силу подолати життєві випробування. У народі цей день називали "Вітронос" — бо вітер і погода вважалися ознаками майбутньої весни та врожаю.

тепла погода — до ранньої весни;

сильні вітри — ознака зміни сезонів;

дощ чи сніг — можуть передвіщати тривалі морози або пізню весну;

поява перших жайворонків — до доброго врожаю.

Що не можна робити 2 березня

публічно принижувати когось словом — вважалося, що образа, кинута цього дня, "приживеться" надовго ;

— вважалося, що образа, кинута цього дня, ; хизуватися знаннями чи грошима — можна "загубити розум" — тобто наробити дурниць у найближчий місяць;

чи грошима — можна "загубити розум" — у найближчий місяць; починати суперечки про віру чи політику — такі дискусії 2 березня швидко переростають у довготривалі конфлікти;

— такі дискусії 2 березня швидко різати старі книги чи палити папери — будь-яка зневага до письма або книжок сприймається як поганий знак ;

чи палити папери — будь-яка зневага до письма або книжок сприймається як ; залишати незакінчену справу "на потім" — якщо цього дня щось розпочати й кинути, справа тягнутиметься весь рік.

