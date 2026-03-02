Щоб не мати проблем цілий рік: що категорично заборонено робити 2 березня
Цей день варто присвятити навчанню
В цей понеділок, 2 березня, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Іова (Борецького), митрополита Київського і всієї Русі. За старим стилем це свято припадало на 15 березня.
Іван Матвійович Борецький народився в містечку Бірча на Галичині, здобув освіту і довгий час працював викладачем грецької й латини, а згодом — першим ректором братських шкіл у Львові й Києві. У 1619 році Іов прийняв чернецтво, а з 1620 року за благословенням патріарха Єрусалимського був поставлений митрополитом Київським.
Іов Борецький був не тільки церковним лідером, а й освітнім реформатором, який створював школи, опікувався бідними й сиротами, підтримував видання богословської літератури та активно захищав православну віру.
"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"
Традиції та прикмети 2 березня
У церквах в цей день служать особливі богослужіння, звершують молитви за мир, захист віри та силу подолати життєві випробування. У народі цей день називали "Вітронос" — бо вітер і погода вважалися ознаками майбутньої весни та врожаю.
- тепла погода — до ранньої весни;
- сильні вітри — ознака зміни сезонів;
- дощ чи сніг — можуть передвіщати тривалі морози або пізню весну;
- поява перших жайворонків — до доброго врожаю.
Що не можна робити 2 березня
- публічно принижувати когось словом — вважалося, що образа, кинута цього дня, "приживеться" надовго;
- хизуватися знаннями чи грошима — можна "загубити розум" — тобто наробити дурниць у найближчий місяць;
- починати суперечки про віру чи політику — такі дискусії 2 березня швидко переростають у довготривалі конфлікти;
- різати старі книги чи палити папери — будь-яка зневага до письма або книжок сприймається як поганий знак;
- залишати незакінчену справу "на потім" — якщо цього дня щось розпочати й кинути, справа тягнутиметься весь рік.
