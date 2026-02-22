Укр

Год назад "прилетело" по соседям. Как выглядит дом шоумена Остапчука, пострадавший от атаки россиян (фото)

Татьяна Кармазина
Владимир Остапчук Новость обновлена 22 февраля 2026, 19:16
Бывшие супруги несколько лет не могли поделить недвижимость

Ровно год назад, в феврале 2025 года, мирная жизнь в одном из коттеджных городков под Киевом превратилась в пепелище. Тогда "прилетело" прямо по соседям шоумена Владимира Остапчука — вражеский дрон попал в дом в нескольких метрах от его участка. Сегодня ведущий поделился кадром уже своего дома, пострадавшего от российской атаки 22 февраля.

Что нужно знать:

  • Пострадал дом, который стал центром затяжного спора между Остапчуком и его экс-женой
  • После развода стороны договорились продать недвижимость и разделить деньги, но разногласия продолжились
  • Нынешняя жена шоумена обвинила Кристину Горняк в срыве продажи

Дом в коттеджном городке "Золоче Прованс" в селе Вишенки Бориспольского района, который Остапчук начал строить еще в прошлом браке, серьезно пострадал от взрывной волны и обломков. На кадрах, которыми поделился шоумен, видны масштабные разрушения.

Остапчук дом
"Мой дом после сегодняшней ночи (живем мы в другом)", - написал Остапчук

Сейчас шоумен с новой супругой Екатериной Полтавской и их маленьким сыном проживает в арендованном жилье.

К сожалению, не только окна, их нет по всему дому. Улица за этим домом в хлам. Ворота тоже снесло. Повсюду полиция. Мы к ним подъехали. Они за нами поехали к дому. Надо зафиксировать все повреждения

Екатерина Полтавская

Остапчук дом

Дом раздора

Эта недвижимость уже давно стала предметом публичных разбирательств. Коттедж строился в период брака Владимира с нотариусом Кристиной Горняк. Супруги развелись в 2022 году после двух лет брака. После развода пара так и не смогла мирно разделить имущество. Кристина неоднократно заявляла, что имеет право на 50% собственности и была возмущена тем, что Владимир начал делать там ремонт с новой женой без ее согласия.

Кристина и Владимир хотели жить в общем доме
Кристина и Владимир хотели жить в общем доме
Экс-супруги строили дом под Киевом
Экс-супруги строили дом под Киевом

Ранее в это же воскресенье Кристина первой показала последствия российской атаки, из-за которой пострадала недвижимость. Она подчеркнула, что инвестировала в этот дом не только деньги, но и душу.

Единственное, что могу сказать, что это деньги, которые не стоят на одном уровне с человеческими жизнями, которые уносит война. Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живы, люди — самое ценное. Дом не видела, но говорят, сильно пострадал. Значит, эта история должна была иметь такое окончание

Кристина Горняк

Кристина Горняк дом

Раздел совместного имущества стал причиной затяжного конфликта между Владимиром и Кристиной. После трех лет разбирательств бывшие супруги пришли к соглашению: дом будет выставлен на продажу, а вырученные средства поделят поровну. Однако в конце декабря 2025 года нынешняя жена Остапчука, Екатерина, заявила, что именно Горняк препятствует продаже недвижимости. По ее словам, Кристина настаивала на слишком высокой цене и не соглашалась снижать стоимость дома.

Фото "до"
Фото "до"
Фото "после"
Фото "после"

22 февраля Екатерина упрекнула бывшую жену мужа, что та якобы не вкладывала деньги в дом и назвала ее "манипулятором". Блогерша заявила, что на протяжении почти четырех последних лет Горняк позволяла себе унижать ее и Владимира и публично обсуждала их личную жизнь.

"Война задела всех. Теперь дошла очередь и до меня". Как ты можешь вообще такое писать? Многие люди потеряли все, на что зарабатывали всю жизнь, а ты "потеряла" половину дома, в который не вкладывала ни гривны, и имела право на него претендовать только потому, что была 1,5 года чьей-то женой. Хоть бы постеснялась приравнивать себя к людям, которые действительно потеряли свое жилье. Фу, цинично и лицемерно

Екатерина Полтавская

Катя Полтавская

Напомним, что во время ночной атаки по Украине 22 февраля Россия атаковала Киевскую область. Очень сильно пострадала Софиевская Борщаговка.

