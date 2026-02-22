Год назад "прилетело" по соседям. Как выглядит дом шоумена Остапчука, пострадавший от атаки россиян (фото)

Бывшие супруги несколько лет не могли поделить недвижимость

Ровно год назад, в феврале 2025 года, мирная жизнь в одном из коттеджных городков под Киевом превратилась в пепелище. Тогда "прилетело" прямо по соседям шоумена Владимира Остапчука — вражеский дрон попал в дом в нескольких метрах от его участка. Сегодня ведущий поделился кадром уже своего дома, пострадавшего от российской атаки 22 февраля.

Что нужно знать:

Пострадал дом, который стал центром затяжного спора между Остапчуком и его экс-женой

После развода стороны договорились продать недвижимость и разделить деньги, но разногласия продолжились

Нынешняя жена шоумена обвинила Кристину Горняк в срыве продажи

Дом в коттеджном городке "Золоче Прованс" в селе Вишенки Бориспольского района, который Остапчук начал строить еще в прошлом браке, серьезно пострадал от взрывной волны и обломков. На кадрах, которыми поделился шоумен, видны масштабные разрушения.

"Мой дом после сегодняшней ночи (живем мы в другом)", - написал Остапчук

Сейчас шоумен с новой супругой Екатериной Полтавской и их маленьким сыном проживает в арендованном жилье.

К сожалению, не только окна, их нет по всему дому. Улица за этим домом в хлам. Ворота тоже снесло. Повсюду полиция. Мы к ним подъехали. Они за нами поехали к дому. Надо зафиксировать все повреждения Екатерина Полтавская

Дом раздора

Эта недвижимость уже давно стала предметом публичных разбирательств. Коттедж строился в период брака Владимира с нотариусом Кристиной Горняк. Супруги развелись в 2022 году после двух лет брака. После развода пара так и не смогла мирно разделить имущество. Кристина неоднократно заявляла, что имеет право на 50% собственности и была возмущена тем, что Владимир начал делать там ремонт с новой женой без ее согласия.

Кристина и Владимир хотели жить в общем доме Экс-супруги строили дом под Киевом

Ранее в это же воскресенье Кристина первой показала последствия российской атаки, из-за которой пострадала недвижимость. Она подчеркнула, что инвестировала в этот дом не только деньги, но и душу.

Единственное, что могу сказать, что это деньги, которые не стоят на одном уровне с человеческими жизнями, которые уносит война. Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живы, люди — самое ценное. Дом не видела, но говорят, сильно пострадал. Значит, эта история должна была иметь такое окончание Кристина Горняк

Раздел совместного имущества стал причиной затяжного конфликта между Владимиром и Кристиной. После трех лет разбирательств бывшие супруги пришли к соглашению: дом будет выставлен на продажу, а вырученные средства поделят поровну. Однако в конце декабря 2025 года нынешняя жена Остапчука, Екатерина, заявила, что именно Горняк препятствует продаже недвижимости. По ее словам, Кристина настаивала на слишком высокой цене и не соглашалась снижать стоимость дома.

Фото "до" Фото "после"

22 февраля Екатерина упрекнула бывшую жену мужа, что та якобы не вкладывала деньги в дом и назвала ее "манипулятором". Блогерша заявила, что на протяжении почти четырех последних лет Горняк позволяла себе унижать ее и Владимира и публично обсуждала их личную жизнь.

"Война задела всех. Теперь дошла очередь и до меня". Как ты можешь вообще такое писать? Многие люди потеряли все, на что зарабатывали всю жизнь, а ты "потеряла" половину дома, в который не вкладывала ни гривны, и имела право на него претендовать только потому, что была 1,5 года чьей-то женой. Хоть бы постеснялась приравнивать себя к людям, которые действительно потеряли свое жилье. Фу, цинично и лицемерно Екатерина Полтавская

Напомним, что во время ночной атаки по Украине 22 февраля Россия атаковала Киевскую область. Очень сильно пострадала Софиевская Борщаговка.