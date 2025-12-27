Часть пенсионеров может лишиться выплаты. Как этого избежать

В ПФУ рассказали, кто должен пройти физическую идентификацию

Пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или те, кто проживают за границей, должны проходить физическую идентификацию. Ведь если это не сделать вовремя, можно потерять пенсию.

Что нужно знать:

Потерянную пенсию можно восстановить, если подать нужные документы

Пройти идентификации можно несколькими способами

Как отметила заместитель Председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко в ответ на запрос "Телеграфа", выплата пенсии прекращается почти сразу, если человек не прошел идентификацию. Это осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда Украины в соответствии с пунктом 41 части первой 49 Закона.

Однако украинцы, потерявшие пенсию, из-за непрохождения идентификации, могут возобновить выплату. Для этого они должны предоставить документы, в которых указаны причины и основания задержки. После рассмотрения документов им могут назначить повторное прохождение физической идентификации.

Для справки

Идентификация пенсии в Украине — это обязательная процедура подтверждения личности пенсионера для продления выплат, особенно для ВПЛ и за рубежом. Пройти ее можно онлайн через портал ПФУ, лично в банке или Пенсионном фонде или через зарубежные дипломатические учреждения за рубежом.

С 2025 года процедура стала обязательной для лиц ВПЛ и тех, кто проживает за границей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что влияет на размер пенсии и ее расчет.