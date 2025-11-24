Бросал мелочью в Симоненко и был под Киевом с оккупантами. Где сейчас одиозный экс-регионал Игорь Марков

За одесситом закрепились криминальные прозвища "Марадона" и "Челентано"

Бывший пророссийский политик Игорь Марков с 2014 года находится в России и избегает преследования со стороны украинских правоохранительных органов. Уроженец Одессы еще до политики фигурировал в уголовных делах.

Что нужно знать:

Игорь Марков был украинским депутатом от Партии регионов с антиукраинской позицией и скандальной репутацией

С 2014 года он скрывается в России, а СБУ предъявила ему подозрения в коллаборационизме и госизмене

Марков пересекал границу через аннексированный Крым и появлялся в сюжетах о российской "гуманитарной помощи"

Марков родился 18 января 1973 года в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, а затем — Одесский государственный экономический университет. С 1991 года работал в нефтяной сфере, позже — в строительстве. В 2002 году возглавил строительную компанию "Славянский альянс".

Политическую карьеру Марков начал в партии "Трудовая Украина", позже вступил в ПСПУ Наталии Витренко, от блока которой был избран в Одесский городской совет. В 2012-2013 годах являлся народным депутатом Украины VII созыва от Партии регионов. Уже тогда имел антиукраинскую позицию, поддерживал и финансировал ныне не действующую пророссийскую партию "Родина", выступал за придание русскому языку статуса второго государственного.

Обвинения в причастности Маркова к уголовной деятельности появились еще в период его предпринимательства, задолго до событий Евромайдана. За ним закрепились криминальные прозвища "Марадона" и "Челентано". В частности, ему приписывали участие в избиениях и рейдерстве в Одессе. Правоохранительные органы также подозревали Маркова в участии в распространении наркотиков в местных развлекательных заведениях.

В декабре 2012 года Марков устроил драку прямо возле парламентской трибуны. Перед этим регионал Александр Ефремов вынес на голосование вопрос о кандидатуре спикера. Некоторые депутаты проголосовали сразу за двоих претендентов. Оппозиция устроила шум, после чего двинулась к парламентской трибуне, им на пути стали регионалы, в том числе Марков.

22 октября 2013 года политика задержали в Одессе по подозрению в избиении участников акции против памятника Екатерине II в 2007 году. В Киев его доставили 23 октября, и Печерский суд поместил его под двухмесячный арест, продленный позже до 13 февраля 2014 года. После победы Евромайдана 22 февраля 2014 года Верховная Рада восстановила его депутатский мандат, и 25 февраля Приморский суд Одессы освободил его из-под стражи. Скоро он отправился в Россию и получил российский паспорт с серией 46 (Курская область).

Где сейчас Игорь Марков

Бывший нардеп в РФ начал появляться в пропагандистских ток-шоу, в том числе у Соловьева. Один из его визитов закончился скандалом: Марков обвинил коммуниста-предателя Петра Симоненко в предательстве и бросил в него мелочь.

В 2015 году Марков присоединился к "Комитету спасения Украины", возглавляемому Николаем Азаровым в Москве. Организация, которую прозвали "украинским правительством в изгнании", ставила перед собой задачу заменить "фашистское" руководство страны на "патриотическое".

19 марта 2022 года на пропагандистском телеканале "Звезда" вышел сюжет "Встречают всем хутором: как ВС РФ доставляют гумпомощь в Киевскую область". В это время часть области была оккупирована российскими войсками, но в сюжете их показывали как "героев". Там и "засветился" Марков. В мае 2023 года СБУ предъявила предателю подозрение в коллаборационизме.

По данным утечек, сообщает расследовательский проект Explainer, летом 2022 года он несколько раз ездил в оккупированный Херсон, пересекал границу через Армянск (аннексированный Крым) на автомобиле с номером А536ОМ. Марков скрывается в России от украинского правосудия также по обвинениям в финансировании "ДНР/ЛНР".

В июне 2024 года было заочно сообщено о подозрении в госизмене жене предателя. "Телеграф" писал, что СБУ арестовала недвижимость Инессы Марковой в Одессе на сумму более 250 млн грн.