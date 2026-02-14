Улицы Кохання есть, но найти сложно: что известно о романтических адресах Украины

Романтическое название – не всегда туристическая локация

День влюбленных на улице Кохання (Любви). Звучит романтично, но на практике не так просто — улиц или переулков Кохання в Украине нашлось всего четыре. И они находятся не в центральных частях. "Телеграф" собрал, что о них известно.

Драматическая история любви в Харькове

Лидером по количеству "влюбленных" топонимов можно считать Харьков. Здесь рядом с переулком Кохання есть улица Кохання, которая упирается в Романтичну набережную, которая через мостик переходит в улицу Квиткову и пересекается с переулком Коханки. Находятся улицы в частном секторе Немышлянского района.

Поговаривают, что название древнее, и сохранилось еще с тех пор, когда Немышля не была частью Харькова, то есть, по меньшей мере, с конца 19 века.

Улица Кохання в Харькове/ Фото: Википедия

Любовь рядом с Харьковом

В пригороде Харькова еще одна улица Кохання. Так, в 2024 году переименовали улицу 1-го Мая в Покотиловке. Причины выбрать именно такое название не оглашались, ведь соседствует улица с прозаическими названиями — Независимости, Железнодорожная, Троицкая.

Улица Кохання в Покотиловке

Маленькая любовь в Ужгороде

Переулок Кохання в Ужгороде настолько маленький, что есть даже не на всех картах. Рядом с ним переулки с цветочными названиями — Фиалковый, Волошковый, Гиацинтовый и т.д.

Красная черта — переулок Кохання на карте Ужгорода

