Ледяная ностальгия: как жвачка Eclipse стала легендой украинских нулевых (видео)

В 2000 годы в Украине приобрела особую популярность жвачка Eclipse. Ее ледяную свежесть до сих пор помнят многие украинцы.

Eclipse — жевательная резинка, впервые представленная в США компанией Wrigley в 1999 году. Бренд делал упор на то, что их жвачка способна подарить людям "мощное свежее дыхание". В 2000-х ее активно рекламировали в Украине.

Существовало несколько вкусов Eclipse. Каждый имел свой цвет упаковки.

Peppermint (Синий): Классика, очень крепкий ментол.

Spearmint (Зеленый): Мягкая, "сладкая" мята.

Polar Ice (Темно-синий): Экстремальный холод, от которого "сводило" горло.

Winterfrost (Голубой): Свежесть с легким сладким оттенком.

Реклама Eclipse в 2000-х обещала "мгновенную свежесть" и уверенность. В роликах часто использовали визуальные эффекты со льдом, инеем или мощными потоками воздуха, чтобы подчеркнуть силу и свежесть ментола. Слоган "Eclipse. Невероятно свежее дыхание" остался в памяти каждого, кто смотрел тогда телевизор.

