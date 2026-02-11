Укр

Ледяная ностальгия: как жвачка Eclipse стала легендой украинских нулевых (видео)

Елена Руденко
Подростки, жвачка Eclipse. Фото Коллаж "Телеграф"

Реклама утверждала, что жвачка придает уверенности в себе

В 2000 годы в Украине приобрела особую популярность жвачка Eclipse. Ее ледяную свежесть до сих пор помнят многие украинцы.

Eclipse — жевательная резинка, впервые представленная в США компанией Wrigley в 1999 году. Бренд делал упор на то, что их жвачка способна подарить людям "мощное свежее дыхание". В 2000-х ее активно рекламировали в Украине.

Жвачка Эклипс
Жвачка Эклипс

Существовало несколько вкусов Eclipse. Каждый имел свой цвет упаковки.

  • Peppermint (Синий): Классика, очень крепкий ментол.
  • Spearmint (Зеленый): Мягкая, "сладкая" мята.
  • Polar Ice (Темно-синий): Экстремальный холод, от которого "сводило" горло.
  • Winterfrost (Голубой): Свежесть с легким сладким оттенком.

Реклама Eclipse в 2000-х обещала "мгновенную свежесть" и уверенность. В роликах часто использовали визуальные эффекты со льдом, инеем или мощными потоками воздуха, чтобы подчеркнуть силу и свежесть ментола. Слоган "Eclipse. Невероятно свежее дыхание" остался в памяти каждого, кто смотрел тогда телевизор.

Ранее "Телеграф" рассказывал о мятных конфетах Rondo из нулевых, чей вкус помнят, наверное, все. В рекламе отмечалось, что Rondo освежают дыхание, поэтому добавляют уверенности в себе.

