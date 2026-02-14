Устали от отключений? Куда поехать из Киева на уикенд не за все деньги мира

Необязательно ехать к морю или за границу, чтобы передохнуть

Жизнь в Киеве с постоянными отключениями света и тепла изнуряет. "Телеграф" собрал непопулярные локации недалеко от столицы, где можно отдохнуть и перезагрузиться.

Три города для тихих выходных

Переяслав — одно из наименее туристических, но наиболее насыщенных историей направлений вблизи Киева. Это фактически город-музей под открытым небом: здесь более 20 музеев — от музея народной архитектуры и быта до музея хлеба и гончарства. Старые хаты, деревянные церкви, мельницы и узкие улицы создают ощущение путешествия в другое время.

Как добраться: автобусом с Дарницы (около 2 часов) или на авто — примерно 115 км.

Бюджет: жилье от 1000–1200 грн за ночь, обед в кафе — 200–300 грн.

Канев — это высокие склоны над Днепром и Тарасова гора с могилой Шевченко, откуда открывается широкий вид на Днепр. Рядом — Каневский природный заповедник с лесами и склонами, где можно просто гулять часами без лишней суеты.

Как добраться: автобусом с Центрального автовокзала (примерно 2,5 часа) или на авто — 120–140 км.

Бюджет: проживание от 1200 грн за ночь.

Белая Церковь, главная причина ехать сюда — дендропарк "Александрия", один из старейших и красивейших в Украине. Большие пруды, старые деревья, мостики и аллеи созданы для медленных прогулок без спешки.

Как добраться: автобусом с Выдубичей или электричкой — около 1,5 часа.

Бюджет: вход в парк — около 50 грн, общие расходы — 200–400 грн на человека без учета проживания.

Витачов — холмы над Днепром

В 56 км от Киева есть место, куда редко доезжают туристы. Витачов — одно из старейших поселений области, расположенное на высоких склонах с панорамой на Днепр. Здесь нет развитой инфраструктуры или сувенирных лавок — только простор, ветер и пейзаж, тянущийся до самого горизонта.

На холмах сохранились остатки древнерусского городища, деревянная ветряная мельница, часовня и камни с символами. Это место больше про тишину, чем про "достопримечательности". Сюда едут гулять, смотреть на реку сверху и просто побыть без людей вокруг. Зимой склоны над Днепром особенно атмосферны, но стоит учесть ветер и взять теплую одежду.

Как добраться: автобусом от Выдубичей или на авто — около 56 км, меньше часа в дороге.

"Украинское село" в Бузовой — альтернатива Пирогово

Про музей в Пирогово знают все, а про этнографический комплекс в Бузовой — значительно меньше людей. И именно в этом его преимущество: здесь спокойнее, нет значительного туристического ажиотажа, но не менее атмосферно. Кроме того, на праздники там устраивают народные гулянья и забавы.

Комплекс — это музей под открытым небом с аутентичными хатами XIX века из разных регионов Украины. На территории есть действующий деревянный храм, гончарня, маслобойня и кузня. Рядом — небольшой зоопарк и страусиная ферма, где можно увидеть павлинов, овец, ослов и кроликов.

На территории работает ресторан украинской кухни, есть беседки с мангалами, отель со стандартными номерами и этно-хаты для ночлега. По выходным проводят мастер-классы и детские квесты.

Как добраться: на авто в направлении Житомирской трассы, дорога занимает около часа из Киева.

