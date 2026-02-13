Большинство неправильно отклеивает стикеры: как ими пользоваться, чтобы не скручивалась бумага

Надо просто изменить "направление" отрыва

Стикеры давно стали незаменимым атрибутом офиса, школы или дома. Они помогают делать записи, напоминания и пометки, но у большинства есть одна раздражающая проблема — бумажки заворачиваются вверх, и прочитать записанное становится сложно.

В чем проблема и как правильно отрывать наклейки, объяснил "Телеграф".

Почему стикеры скручиваются и как этого легко избежать

Как оказалось, причина не в качестве наклейки, а в способе ее отклеивания. Большинство людей тянет листы снизу вверх, что приводит к тому, что клей и бумага деформируются. На самом деле все гораздо проще: чтобы стикер оставался ровным и его было легко читать, его нужно отрывать в сторону — слева направо.

Эта простая привычка помогает избежать заворачивания бумажки и делает работу со стикерами намного удобнее. Теперь даже мелкие записки на мониторе, доске или столе останутся читабельными.

