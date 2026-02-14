З Днем усіх закоханих! Найкрасивіші привітання у листівках, щоб надіслати близьким

День святого Валентина — це не про дорогі подарунки, а про увагу

День святого Валентина — свято, у яке навіть найсерйозніші люди згадують про сердечка. З роками ця дата стала не тільки про романтику, а й про тепло, увагу й просте "я тебе ціную". А раніше ми ділилися ідеями подарунків до Дня усіх закоханих для чоловіка.

Вітати з Днем святого Валентина варто не лише кохану людину. Насамперед — рідних та друзів. Тих, хто завжди поруч і часто чують від нас більше про справи, ніж про вдячність. А яскрава листівка здатна підняти настрій і зарядити позитивом на весь день.

І, звісно, варто не забути про свою другу половинку. У щоденній рутині ми часто сприймаємо близькість як щось само собою зрозуміле. А 14 лютого — це привід нагадати про те, що людина поруч для нас важлива.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки, щоб ви привітали рідних і близьких з Днем святого Валентина. Іноді саме такі прості речі запам’ятовуються найбільше.

Привітання в картинках з Днем усіх закоханих

