Бюджетная роскошь. Никогда не догадаетесь, что может заменить лосось

Найти альтернативу элитной красной рыбе вполне реально, если знать, какие виды морской рыбы лучше всего имитируют ее текстуру и вкус

Лосось традиционно возглавляет списки самых желанных деликатесов. Современная кулинария доказывает, что получить настоящее гастрономическое удовольствие можно и из более доступных продуктов.

"Телеграф" расскажет, на что можно заменить лосось. Ваш стол будет выглядеть по-настоящему роскошно без лишних трат.

Полная идентичность: кижуч и форель в кулинарии

Если вы хотите сохранить аутентичный вкус и вид блюда, то безоговорочными фаворитами здесь кижуч и форель. Кижуч имеет маслянистую структуру и насыщенный природный цвет, что делает его фактически идентичным элитному лососью.

Слабосоленый кижуч на тарелке

Форель предлагает более тонкий и деликатный вкусовой профиль, который идеально раскрывается в праздничных закусках, изящных бутербродах и основных блюдах, где важна нежность мяса.

Форель

Доступные и бюджетные альтернативы

Более доступной заменой лососю могут стать скумбрия и сельдь. Они имеют плотное мясо и насыщенный вкус, который придает блюдам нужную жирность.

Скумбрия и сельдь

Для запекания или жарки идеально подходит ставрида. Она не разваливается на сковороде, а ее вкус напоминает дорогие виды рыбы.

Как выглядит ставрида

Для соусов и итальянской пасты идеально подходят анчоусы и сардины. Они обладают ярким морским вкусом, который обычно присущ дорогим деликатесам. Правильно подобранные ингредиенты позволяют создавать роскошные блюда без лишних трат.

Анчоусы и сардины

