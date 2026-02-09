В "Авроре" обвалили цену на популярный товар для кошек. Продают почти за копейки

В зоомагазинах такая штука стоит от 700 грн

Украинцы могут сэкономить немалые деньги, покупая товары по скидкам. Так, например, в сети "Аврора" можно приобрести кошачью когтеточку по выгодной цене.

Как отметила пользовательница Threads, сейчас цена аксессуара для пушистиков составляет всего 249 грн. Хотя в большинстве зоомагазинов похожие когтеточки продают от 700 грн.

"Я покупала на днях коту когтеточку за 900 грн. А здесь за копейки", — говорится в сообщении.

Акция на когтеточку в "Авроре"

На фото женщины видно, что у когтеточки есть помпон, зона с канатом, где коты точат когти, и мягкие зоны. Цвета когтеточок в магазинах могут отличаться, но в большинстве наличии коричневые, серые.

Отметим, что на сайте указано, что в настоящее время скидка на когтеточку составляет 17%. Она стоит 249 грн. вместо 299 грн. К слову, даже без акции цена на кошачий аксессуар достаточно низкая.

Когтеточка для кошек в "Авроре" по скидке

Известно, что когтеточка имеет размеры 30х30х53 см, изготовлена из древесины, 100% полиэстер, латекс, железо. Столбик обмотан жгутовым канатом, который при необходимости через некоторое время можно самостоятельно заменить.

Напомним, в "Сильпо" сейчас настоящий ценопад. Большое количество популярных товаров можно приобрести почти вдвое дешевле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" можно приобрести товары со скидкой в -40% — от бакалеи и мясных продуктов до сладостей и напитков. Украинцы могут сэкономить на некоторых продуктах более 200 гривен.