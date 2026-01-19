Этот сорт белокочанной капусты круче, чем знаменитый "Агрессор"

Какой сорт капусты нужно обязательно посадить в 2026 году? Многие знают и любят "Агрессор", но есть капуста не хуже этого гибрида.

Выбирая семена белокочанной капусты для посева в 2026 году, многие спешат приобрести "Агрессор" от компании Syngenta. Конечно, это уже проверенный сорт, который успешно зарекомендовал себя на украинском рынке. Устойчивый к болезням, не склонный к треску, универсальный в использовании.

Но с недавних пор многие фермеры по достоинству оценили "Тайсон" от бренда Hazera. Когда, в один прекрасный год, на всех не хватило семян "Агрессора", засадили поля "Тайсоном", и по итогу только выиграли, представляете?

Итак, что за сорт "Тайсон" (Tayson):

Белокочанная среднепоздняя капуста. Срок созревания 105-110 дней с момента высадки рассады. Это на 5-10 дней раньше "Агрессора". Вес головок 2.5-6 кг (у "Агрессора" 3-5 кг). Высокая устойчивость к фузариозу, трипсам, растрескиванию, а также к стрессовым условиям, будь то засуха или обилие дождей. "Тайсон" ориентирован на свежий рынок, для кулинарии, квашения, переработки, он может храниться 3-5 месяцев.

Главное: по факту украинские фермеры собрали 140 тонн капусты "Тайсон" с гектара. Тогда как средняя урожайность "Агрессора" составляет 100-120 тонн с гектара.

Капуста "Тайсон"

