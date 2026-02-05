Так воруют сотни миллионов из бюджета: как работает схема ввоза автомобилей без уплаты пошлины

Реализация схемы невозможна без согласия судьи

Ежегодно в Украине по различным схемам ввозят тысячи автомобилей с частичной или полной неуплатой таможенных платежей. Из-за этого, соответственно, страдает государственный бюджет, недополучая сотни миллионов гривен.

Что нужно знать:

Во время проверок таможня фиксирует нарушения и составляет протокол

При наличии признаков преступления материалы передаются в прокуратуру

Если расследование длится более двух лет, таможня теряет право на взыскание штрафа, а дело закрывается

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Схема ввоза автомобилей без уплаты пошлины действует в несколько этапов.

Изначально таможенники при проверке сертификата на льготный ввоз авто выявляют нарушения и оформляют протокол, в котором указывают недоплаченную в бюджет сумму. Если в действиях импортёра наблюдаются признаки уголовного правонарушения, материалы направляются в прокуратуру.

Далее адвокаты в суде просят присоединить материалы дела к производству Бюро экономической безопасности (БЭБ), где расследуется схема ввоза автомобилей без уплаты пошлины. Пока уголовное производство не закрыто, взимать штраф не имеют права.

При этом срок, в течение которого таможня имеет право требовать уплату штрафа, составляет до двух лет с момента составления протокола. Если за это время уголовное дело продолжает расследоваться и не завершено, таможня теряет право на взыскание штрафа, а дело о нарушении таможенного законодательства закрывается. Таким образом, бюджет недополучает значительные суммы средств.

Как показал опыт, подобная схема уклонения от уплаты штрафа невозможна без согласия судьи.

