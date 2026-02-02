В Запорожье есть уникальное зеленое АТБ: чем оно отличается и как выглядит
-
-
Эксперимент с новым форматом начался еще в 2018 году
Мало кто знает, но в Запорожье есть сверхредкий магазин АТБ, который отличается от остальных своим форматом. Он имеет зеленый цвет и был создан в целях эксперимента.
В 2018 году корпорация "АТБ" объявила об открытии нового для них формата – "магазины у дома". Одна из таких точек сразу открылась в Запорожье на правом берегу Днепра.
Назывался такой формат "АТБ-Express". Концепция была специально разработана для городских спальных районов и имела в себе ряд отличий от стандартных магазинов:
- Кассы не сквозные, а в ряд у выхода из торгового зала. Вероятно, такое решение было призвано ускорить обслуживание в магазинах с большой загруженностью.
- Впервые тестировались различные новые услуги, например, свежее мясо, выпечка и разливное пиво.
- Новый дизайн — магазин был оформлен в зеленом цвете.
- В АТБ Express установлено холодильное и морозильное оборудование последнего поколения, новейшая система освещения, утепления, отопления и рекуперации энергии.
Позже открылись еще сразу несколько таких магазинов в Днепре, но выглядели они уже чуть иначе, чем запорожский проект. Планировалось, что тестирование формата продлится до конца 2018 года. Однако, как можно видеть, АТБ, вероятно, так и не приняла окончательного решения по масштабированию, хотя сообщалось, что эксперимент показывал положительную динамику.
