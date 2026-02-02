В Запорожье есть уникальное зеленое АТБ: чем оно отличается и как выглядит

Эксперимент с новым форматом начался еще в 2018 году

Мало кто знает, но в Запорожье есть сверхредкий магазин АТБ, который отличается от остальных своим форматом. Он имеет зеленый цвет и был создан в целях эксперимента.

"Телеграф" рассказывает об очень редком виде АТБ.

В 2018 году корпорация "АТБ" объявила об открытии нового для них формата – "магазины у дома". Одна из таких точек сразу открылась в Запорожье на правом берегу Днепра.

АТБ Express

Назывался такой формат "АТБ-Express". Концепция была специально разработана для городских спальных районов и имела в себе ряд отличий от стандартных магазинов:

Кассы не сквозные, а в ряд у выхода из торгового зала. Вероятно, такое решение было призвано ускорить обслуживание в магазинах с большой загруженностью.

Впервые тестировались различные новые услуги, например, свежее мясо, выпечка и разливное пиво.

Новый дизайн — магазин был оформлен в зеленом цвете.

В АТБ Express установлено холодильное и морозильное оборудование последнего поколения, новейшая система освещения, утепления, отопления и рекуперации энергии.

Позже открылись еще сразу несколько таких магазинов в Днепре, но выглядели они уже чуть иначе, чем запорожский проект. Планировалось, что тестирование формата продлится до конца 2018 года. Однако, как можно видеть, АТБ, вероятно, так и не приняла окончательного решения по масштабированию, хотя сообщалось, что эксперимент показывал положительную динамику.

