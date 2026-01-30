Холодильник без неприятного запаха: что положить внутрь и как его очистить

Эти советы вам понадобятся

Холодильник – это незаменимый помощник на кухне, ведь он ежедневно сохраняет свежесть продуктов. Однако из-за нечастой уборки, пролитых жидкостей, частых отключений электричества или просроченных продуктов внутри может появиться неприятный запах. Чтобы холодильник оставался чистым и свежим, важно знать не только как его мыть, но и что можно поставить внутрь для нейтрализации запахов. Об этом говорится на портале "Whirlpool".

Как убрать холодильник, если почувствовали неприятный запах

Определите и удалите источники запаха. Если холодильник пахнет неприятно, прежде всего проверьте продукты. Выбросьте все просроченное или испорченное. Остальные продукты разместите так, чтобы они были на виду, это поможет не забывать о сроках хранения и поддерживать порядок в холодильнике и морозильной камере. Тщательно помойте холодильник. Выключите прибор, извлеките все продукты, съемные полки и ящики. Промойте внутренние поверхности теплой водой с мягким моющим средством, а полки и ящики отдельно. Обязательно высушите все поверхности. Особое внимание уделите прокладкам дверей и поддона, ведь там часто скапливаются остатки пищи и влага, которые и провоцируют запахи. Проветрите холодильник. Чтобы полностью избавиться от остаточных ароматов, можно протереть внутренние поверхности раствором пищевой соды (1 столовая ложка на 1 литр воды) и оставить дверцу открытой примерно в сутки. Это поможет свежему воздуху проникнуть во все уголки и подготовить холодильник к повторному использованию. Проверьте воздушный фильтр. В современных холодильниках часто есть воздушный фильтр, эффективно поглощающий запахи. Если холодильник оборудован фильтром, проверьте его состояние и вовремя замените, чтобы поддерживать свежесть и чистоту внутри.

Домашние средства для устранения неприятного запаха

Кроме мойки, можно использовать простые продукты, которые всегда под рукой:

Сода – поместите в открытой коробке на полке холодильника, она впитывает остаточные запахи.

Активированный уголь — 3-5 таблеток в открытой посуде, расположенной на полке или в морозильной камере; для мощных запахов можно поставить несколько емкостей.

Мятные конфеты – смочите водой и положите на тарелку, мята нейтрализует неприятные запахи.

Газета и ваниль — скрутите газетные шарики, капните на каждый немного ванильной эссенции или обычного ванилина и разложите по полкам холодильника и морозильника; бумага поглощает запахи, а ваниль оставляет приятный аромат.

Лимон – после мытья протереть полки полотенцем, смоченным лимонным соком, или оставить дольки лимона в миске на несколько часов для свежего запаха.

Кофейная гуща – ставим в холодильник, она хорошо поглощает посторонние ароматы.

Уксус – разведите водой 1:1 и протрите внутренние поверхности для удаления стойких запахов.

Овес – поместите зерна в открытую посуду; они работают как натуральный дезодорант.

Чтобы запахи не возвращались:

Храните продукты в контейнерах или под крышками.

Сразу вытирайте пролитые жидкости.

Вовремя выбрасывайте просроченные продукты.

Контролируйте температуру внутри холодильника – это помогает избежать преждевременной порчи продуктов.

Благодаря этим советам холодильник будет оставаться чистым и свежим, а продукты будут дольше сохранять свой вкус и аромат.