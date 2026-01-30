Холодильник без неприємного запаху: що покласти всередину та як його очистити

Ці поради вам знадобляться

Холодильник — це незамінний помічник на кухні, адже він щодня зберігає свіжість продуктів. Проте через нечасте прибирання, пролиті рідини, часті відключення електрики або прострочені продукти всередині може з’явитися неприємний запах. Щоб холодильник завжди залишався чистим і свіжим, важливо знати не лише як його мити, а й що можна поставити всередину для нейтралізації запахів. Про це йдеться на порталі "Whirlpool".

Як почати прибирати холодильник, якщо відчули неприємний запах

Визначте та видаліть джерела запаху. Якщо холодильник пахне неприємно, перш за все перевірте продукти. Викиньте все прострочене або зіпсоване. Решту продуктів розмістіть так, щоб вони були на виду, це допоможе не забувати про терміни зберігання і підтримувати порядок у холодильнику та морозильній камері. Ретельно помийте холодильник. Вимкніть прилад, дістаньте всі продукти, знімні полиці та ящики. Промийте внутрішні поверхні теплою водою з м’яким миючим засобом, а полиці і ящики — окремо. Обов’язково висушіть усі поверхні. Особливу увагу приділіть прокладкам дверей і піддону, адже там часто накопичуються залишки їжі та волога, які й провокують запахи. Провітріть холодильник. Щоб повністю позбутися залишкових ароматів, можна протерти внутрішні поверхні розчином харчової соди (1 столова ложка на 1 літр води) і залишити дверцята відкритими приблизно на добу. Це допоможе свіжому повітрю проникнути у всі куточки та підготувати холодильник до повторного використання. Перевірте повітряний фільтр. У сучасних холодильниках часто є повітряний фільтр, який ефективно поглинає запахи. Якщо ваш холодильник обладнаний фільтром, перевірте його стан і вчасно замініть, щоб підтримувати свіжість і чистоту всередині.

Домашні засоби для усунення неприємного запаху

Крім миття, можна використовувати прості продукти, які завжди під рукою:

Сода — помістіть у відкритій коробці на полиці холодильника, вона вбирає залишкові запахи.

Активоване вугілля — 3–5 таблеток у відкритому посуді, розташованому на полиці або в морозильній камері; для сильних запахів можна поставити кілька ємностей.

М’ятні цукерки — змочіть водою і покладіть на тарілку, м’ята нейтралізує неприємні запахи.

Газета та ваніль — скрутіть газетні кульки, капніть на кожну трохи ванільної есенції або звичайного ваніліну і розкладіть по полицях холодильника та морозильника; папір поглинає запахи, а ваніль залишає приємний аромат.

Лимон — після миття протерти полиці рушником, змоченим лимонним соком, або залишити часточки лимона в мисці на декілька годин для свіжого запаху.

Кавова гуща — ставимо в холодильник, вона добре поглинає сторонні аромати.

Оцет — розведіть водою 1:1 і протріть внутрішні поверхні для видалення стійких запахів.

Овес — помістіть зерна у відкритий посуд; вони працюють як натуральний дезодорант.

Щоб запахи не поверталися:

Зберігайте продукти в контейнерах або під кришками.

Одразу витирайте пролиті рідини.

Вчасно викидайте протерміновані продукти.

Контролюйте температуру всередині холодильника — це допомагає уникнути передчасного псування продуктів.

Завдяки цим порадам холодильник залишатиметься чистим і свіжим, а продукти довше зберігатимуть свій смак та аромат.