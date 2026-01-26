Положите этот простой продукт в блендер — и лезвия станут, как бритва: действенный лайфхак

Действенный лайфхак

В сети набирает популярность необычный кухонный лайфхак, помогающий вернуть остроту ножам в блендере или кофемолке без затрат на сервис. Пользователи делятся способом, для которого требуется только яичная скорлупа и несколько минут. Метод уже называют бюджетной альтернативой профессиональной заточке. Об этом рассказывает "Телеграф".

Как объясняют эксперты, даже самая качественная техника со временем теряет эффективность: ножи тупятся, а приборы начинают работать хуже. В такой ситуации обычно советуют обращаться к мастеру или покупать новые детали, однако не все готовы тратить деньги на ремонт. Именно поэтому простые домашние методы вызывают все больший интерес.

Суть трюка заключается в использовании яичной скорлупы, по своей структуре напоминающей мелкозернистый абразив. Сначала скорлупу рекомендуют промыть, высушить и положить в морозильную камеру на 20–30 минут. После этого засыпают в чашу блендера или кофемолки и включают устройство на 1–2 минуты. За это время твердые частицы мягко шлифуют лезвия, снимая микронеровности, которые вызывают затупление.

Специалисты отмечают, что такой способ не заменяет профессиональную заточку, но может значительно продлить срок службы техники. В то же время, важно не превышать рекомендуемое время и не использовать метод слишком часто, чтобы не повредить механизм.

Таким образом, обычная яичная скорлупа, которую обычно выбрасывают, может стать неожиданным помощником на кухне. Простой трюк позволяет быстро вернуть остроту ножам и сэкономить средства на ремонте или замене деталей.