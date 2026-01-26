От "Сватовства на Гончаровке" до первого цирка: что известно о районе, который давал воду всему Харькову (фото, видео)

Этот район десятилетиями был центром городских развлечений

Один из древнейших районов Харькова – Гончаровка. Этот район был настолько известен своими праздниками, что это даже запечатлел в пьесе "Сватовство на Гончаровке" Григорий Квитка-Основьяненко. Народные гуляния были фишкой района — кроме сватовства, здесь было чем заняться, был первый в Украине стационарный цирк, а также сад Тиволи с театром.

Район Гончаровка сформировался в конце XVII века на месте слободы Довгаловка, которая размещалась между современным Полтавским шляхом и рекой Лопань. Свое название местность получила от гончаров, которые здесь жили и работали. Сейчас улицам в этом районе возвращены исторические названия — улицы Большая и Малая Гончаровская, Гончаровский переулок.

Гончаровская плотина/ Фото: https://www.newsroom.kh.ua

Типичная застройка Гончаровки/ Фото: https://www.newsroom.kh.ua

Чем известна Гончаровка

Кроме фона для пьесы известного автора, Гончаровке было что предложить. Например, здесь в XIX веке в Карповском саду находились водяные источники, которые стали основой харьковского водопровода. Карповский колодец считался одним из важнейших в городе. Да и сам парк был одним из мест, где любили гулять горожане тенистыми аллеями.

Вход в Карповский сад Фото: otkudarodom.ua

Еще одно важное место – сад Тиволи. В конце XVIII — начале XX века это был один из самых популярных в Харькове парков развлечений с театральной сценой, концертами, фейерверками, аттракционами и зимним катком.

"Открытие летнего сезона 1906 года состоялось 29 апреля, и грандиозная программа превзошла конкурентов. Во время ужинов со сцены шел концерт иностранных и отечественных исполнителей, известных всей империи. Роскошный буфет и образцовая кухня были дополнены лучшими винными погребами Харькова Бауэра и Жевержеева, а пиво представлено со складов рижских заводов Вальдшлешен и Стрицкого. В августе 1906 года был открыт и новый летний театр, который поразил своей отделкой публику", — так описывают сад Тиволи.

Летний деревянный театр в саду "Тиволи", проект 1906 года/ Фото: otkudarodom.ua

В советский период территорию сократили и переименовали в сквер "Пищевик", и только в 2014 году ему вернули историческое название — Сад Тиволи, и прежний лоск остался в прошлом.

Сад "Тиволи" в 2020 году/ Фото: Сергей Козлов

Еще одно знаковое сооружение района – цирк Грикке. Первый стационарный цирк в Украине, каменное здание которого построили в начале XX века по проекту харьковских архитекторов для предпринимателя Генриха Грикке. В то время цирк был одним из главных развлечений горожан и быстро стал культурным центром окрестности. Перед полномасштабным вторжением цирк стал оживать. Сейчас его здание имеет повреждения.

Театр Грикке – первый цирк Харькова/ Фото: Виртуальный музей Старого цирка Грикке

Купол Старого цирка в Харькове/ Фото: Виртуальный музей Старого цирка Грикке

На Гончаровке расположена и одна из старейших пожарных частей Украины – Залопанская. Ее башню построили в 1845 году. С нее наблюдали за городом, который тогда преимущественно состоял из деревянных домов и часто страдал от пожаров. Станция все еще действует.

Залопанская пожарная часть в Харькове/ Фото: zruchno.travel

Ранее "Телеграф" рассказывал об историческом районе Харькова, который тесно связан с Квиткой-Основьяненко, настолько, что автор взял его название в часть имени. Именно на Основе была усадьба Квиток.