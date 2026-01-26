Від "Сватання на Гончарівці" до першого цирку: що відомо про район, який давав воду всьому Харкову (фото, відео)

Цей район десятиліттями був центром міських розваг

Один із найдавніших районів Харкова — Гончарівка. Цей район був настільки відомий своїми святами, що це навіть закарбував в п'єсі "Сватання на Гончарівці" Григорій Квітка-Основ'яненко. Народні гуляння були фішкою району — окрім сватання, тут було чим зайнятись, був перший в Україні стаціонарний цирк, а також сад Тіволі із театром.

Район Гончарівка сформувався наприкінці XVII століття на місці слободи Довгалівка, що розташовувалася між сучасним Полтавським шляхом і річкою Лопань. Свою назву місцевість отримала від гончарів, які тут жили та працювали. Зараз вулицям в цьому районі повернуті історичні назви — вулиці Велика і Мала Гончарівська, Гончарівський провулок тощо.

Гончарівська гребля/ Фото: https://www.newsroom.kh.ua

Типова забудова Гончарівки/ Фото: https://www.newsroom.kh.ua

Чим відома Гончарівка

Окрім тла для п'єси відомого автора, Гончарівка мала що запропонувати. Наприклад — тут у XIX столітті в Карповському саду знаходилися водяні джерела, які стали основою харківського водопроводу. Карповська криниця вважалася однією з найважливіших у місті. Та й сам парк був одним із місць де любили гуляти городяни тінистими алеями.

Вхід в Карповський сад/ Фото: otkudarodom.ua

Ще одне важливе місце — сад Тіволі. Наприкінці XVIII — на початку XX століття це був один із найпопулярніших у Харкові парків розваг із театральною сценою, концертами, феєрверками, атракціонами та зимовим катком.

"Відкриття літнього сезону 1906 року відбулося 29 квітня, і грандіозна програма перевершила конкурентів. Під час вечерь зі сцени йшов концерт іноземних і вітчизняних виконавців, відомих усій імперії. Розкішний буфет і зразкова кухня були доповнені кращими винними погребами Харкова Бауера і Жевержеєва, а пиво представлено зі складів ризьких заводів Вальдшлешен і Стрицького. У серпні 1906 року був відкритий і новий літній театр, який вразив своїм оздобленням публіку", — так описують сад Тіволі.

Літній дерев'яний театр у саду "Тіволі", проект 1906 року/ Фото: otkudarodom.ua

У радянський період територію скоротили та перейменували на сквер "Пищевик", і лише у 2014 році йому повернули історичну назву — Сад Тіволі, та колишній лоск лишився в минулому.

Сад "Тіволі" в 2020 році/ Фото: Сергій Козлов

Ще одна знакова споруда району — цирк Грікке. Перший стаціонарний цирк в Україні, кам’яну будівлю якого звели на початку XX століття за проєктом харківських архітекторів для підприємця Генріха Грікке. У той час цирк був однією з головних розваг містян і швидко став культурним центром околиці. Перед повномасштабним вторгненням цирк почав оживати. Наразі ж його будівля має пошкодження.

Театр Грікке - перший цирк Харкова/ Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

Купол Старого цирку в Харкові/ Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

На Гончарівці розташована й одна з найстаріших пожежних частин України — Залопанська. Її вежу збудували у 1845 році. З неї спостерігали за містом, яке тоді переважно складалося з дерев’яних будинків і часто потерпало від пожеж. Станція досі діє.

Залопанська пожежна частина в Харкові/ Фото: zruchno.travel

Раніше "Телеграф" розповідав про історичний район Харкова, який тісно пов'язаний з Квіткою-Основ'яненком, настільки, що автор взяв його назву в частину імені. Саме на Основі була садиба Квіток.