Ценопад в АТБ: какие товары можно урвать по скидке прямо сейчас

Анастасия Мокрик
На ряде продуктов можно хорошо сэкономить

В сети супермаркетов АТБ действуют скидки на популярные продукты питания: консервы, морепродукты, шоколад, чай и многое другое. Некоторые позиции стали дешевле едва ли не вдвое.

"Телеграф" рассказывает детальнее о 10 товарах, которые можно приобрести по сниженной цене до 27 января в АТБ.

  • Консервы "Graal" Филе скумбрии (170 г) — 73.50 грн вместо 98.90 (скидка 25%)
  • Консервы "Graal" Филе скумбрии в томатном соусе (170 г) — 71.50 грн вместо 95.50 (скидка 25%)
  • Консервы "Graal" Шпроты в масле (170 г) — 61.50 грн вместо 82.50 (скидка 25%)
  • Шоколад Roshen "Lacmi" с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой (295 г) — 117,80 грн вместо 232,90 (скидка 49%)
  • Какао-напиток "Nesquik" Шоколадно-молочный коктейль (200 г) — 79,80 грн вместо 122,90 (скидка 35%)
  • Крабовые палочки "De Luxe Foods&Goods" (250 г) — 51.50 грн вместо 69.90 (скидка 26%)
  • Творожная паста "Яготинская" для детей со вкусом банана (90 г) — 15,50 грн вместо 20,90 ( скидка 25 %)
  • Творожная паста "Яготинская" для детей со вкусом яблоко-клубника (90 г) — 15,50 грн вместо 20,90 ( скидка 25 %)
  • Морской коктейль "Своя линия" (200 г)— 79.90 грн вместо 110.60 (скидка 27%)
  • Чай LOVARE набор Fest Tea SET ассорти (157,5г) — 170,90 грн вместо 263,40 (скидка 35%)
Скидки в АТБ до 27 января. Фото: atbmarket.com
Почему продукты продают со скидкой?

Есть несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупатей:

  • Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее.
  • Скидки привлекают покупателей. То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты.
  • Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

При этом, иногда товары со сроком, который подходит к концу, могут также продавать по акции. Но в то же время, большинство скидок — это просто стратегическое решение магазинов.

