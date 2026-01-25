Ценопад в АТБ: какие товары можно урвать по скидке прямо сейчас
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
На ряде продуктов можно хорошо сэкономить
В сети супермаркетов АТБ действуют скидки на популярные продукты питания: консервы, морепродукты, шоколад, чай и многое другое. Некоторые позиции стали дешевле едва ли не вдвое.
"Телеграф" рассказывает детальнее о 10 товарах, которые можно приобрести по сниженной цене до 27 января в АТБ.
- Консервы "Graal" Филе скумбрии (170 г) — 73.50 грн вместо 98.90 (скидка 25%)
- Консервы "Graal" Филе скумбрии в томатном соусе (170 г) — 71.50 грн вместо 95.50 (скидка 25%)
- Консервы "Graal" Шпроты в масле (170 г) — 61.50 грн вместо 82.50 (скидка 25%)
- Шоколад Roshen "Lacmi" с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой (295 г) — 117,80 грн вместо 232,90 (скидка 49%)
- Какао-напиток "Nesquik" Шоколадно-молочный коктейль (200 г) — 79,80 грн вместо 122,90 (скидка 35%)
- Крабовые палочки "De Luxe Foods&Goods" (250 г) — 51.50 грн вместо 69.90 (скидка 26%)
- Творожная паста "Яготинская" для детей со вкусом банана (90 г) — 15,50 грн вместо 20,90 ( скидка 25 %)
- Творожная паста "Яготинская" для детей со вкусом яблоко-клубника (90 г) — 15,50 грн вместо 20,90 ( скидка 25 %)
- Морской коктейль "Своя линия" (200 г)— 79.90 грн вместо 110.60 (скидка 27%)
- Чай LOVARE набор Fest Tea SET ассорти (157,5г) — 170,90 грн вместо 263,40 (скидка 35%)
Почему продукты продают со скидкой?
Есть несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупатей:
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее.
- Скидки привлекают покупателей. То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.
При этом, иногда товары со сроком, который подходит к концу, могут также продавать по акции. Но в то же время, большинство скидок — это просто стратегическое решение магазинов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие товары можно приобрести в "Сильпо" по сниженной цене до 28 января.