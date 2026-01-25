Ценопад в АТБ: какие товары можно урвать по скидке прямо сейчас

На ряде продуктов можно хорошо сэкономить

В сети супермаркетов АТБ действуют скидки на популярные продукты питания: консервы, морепродукты, шоколад, чай и многое другое. Некоторые позиции стали дешевле едва ли не вдвое.

"Телеграф" рассказывает детальнее о 10 товарах, которые можно приобрести по сниженной цене до 27 января в АТБ.

Консервы "Graal" Филе скумбрии (170 г) — 73.50 грн вместо 98.90 (скидка 25%)

Консервы "Graal" Филе скумбрии в томатном соусе (170 г) — 71.50 грн вместо 95.50 (скидка 25%)

Консервы "Graal" Шпроты в масле (170 г) — 61.50 грн вместо 82.50 (скидка 25%)

Шоколад Roshen "Lacmi" с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой (295 г) — 117,80 грн вместо 232,90 (скидка 49%)

Какао-напиток "Nesquik" Шоколадно-молочный коктейль (200 г) — 79,80 грн вместо 122,90 (скидка 35%)

Крабовые палочки "De Luxe Foods&Goods" (250 г) — 51.50 грн вместо 69.90 (скидка 26%)

Творожная паста "Яготинская" для детей со вкусом банана (90 г) — 15,50 грн вместо 20,90 ( скидка 25 %)

Творожная паста "Яготинская" для детей со вкусом яблоко-клубника (90 г) — 15,50 грн вместо 20,90 ( скидка 25 %)

Морской коктейль "Своя линия" (200 г)— 79.90 грн вместо 110.60 (скидка 27%)

Чай LOVARE набор Fest Tea SET ассорти (157,5г) — 170,90 грн вместо 263,40 (скидка 35%)

Скидки в АТБ до 27 января. Фото: atbmarket.com

Скидки в АТБ до 27 января. Фото: atbmarket.com

Почему продукты продают со скидкой?

Есть несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупатей:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее.

Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее. Скидки привлекают покупателей . То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты.

. То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

При этом, иногда товары со сроком, который подходит к концу, могут также продавать по акции. Но в то же время, большинство скидок — это просто стратегическое решение магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие товары можно приобрести в "Сильпо" по сниженной цене до 28 января.