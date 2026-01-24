Носил имя причастного к Голодомору: сколько названий уже успел изменить Покровск (фото, видео)

От козацкого зимовника и станции железной дороги до современного центра угольной промышленности — этому городу в этом году 145 лет

Город Покровск на востоке Украины знаком многим из фронтовых сводок, став одним из эпицентров боев в Донецкой области. Но в его истории были и другие страницы.

"Телеграф" расскажет, как из пристанционного поселка вырос целый город и почему он пять раз менял название.

На этой земле издавна было козацкое поселение-зимовник, в 6 км от современного Покровска, но началось развитие, когда здесь проложили железную дорогу. Станция была в нескольких километрах от ближайшего села Гришино, поэтому и станция получила название Гришино в 1881 году. От нее назвали и пристанционный поселок. Тогда оно входило в Бахмутский уезд Екатеринославской губернии.

Станция Гришино/ Фото: Национальная историческая библиотека Украины

Станция разрасталась. Построили депо, вокзал. Вокруг начали появляться угольные рудники, а в самом поселке – инфраструктура, школы, училище, предприятия. Именно в это время, с 1904 по 1908 год, в Покровске жил и работал преподавателем музыки Николай Леонтович, известный украинский композитор, подаривший миру "Щедрика". Он также создал в Гришино первый в Украине рабочий хор железнодорожников. В 1917 году поселок стал городом.

Далее история развивалась стремительно – в 1921 году Гришино стало уездным центром, а в 1923 году – центром района. С 1934 года город стал называться Постышево. Его назвали в честь второго секретаря УК КП(б)У Павла Постышева. Он является одним из основных организаторов Голодомора 1932-1933 годов. Еще в 1938 году в СССР его репрессировали, а город быстро переименовали в Красноармейское — в честь юбилея Красной армии.

Покровск, 1995 год/фото Mykola Bilokon, центр городской истории

Так город назывался по 1962 год, когда его трансформировали в Красноармейск. В советский период здесь активно развивалась угольная промышленность, а для ее обеспечения действовали заводы пищевой промышленности. В 2016 году Красноармейск стал Покровским. По всей видимости — это не возвращение исторического названия. Из всех вариантов можно было выбрать Гришино, но село с таким названием до сих пор существует рядом. Но в названии Покровск решили остановиться в честь Богородицы. Еще при Гришином здесь была церковь Покрова, а в городе уже работала шахта "Покровская".

Обзорное колесо в Покровске, 1990 год/автор фото AIVinnychenko, центр городской истории

Интересный факт — были предложения назвать город Покофьевск в честь музыканта Сергея Прокофьева, родившегося неподалеку в селе Сонцевка или Слобожанск — под названием слобод, которые были в регионе.

Самый большой в Украине торт "Захер" в Покровске/Факты

В Покровске устанавливали по меньшей мере три национальных рекорда — "Картина мира" из пазлов, полотно, которое масляными красками рисовало наибольшее количество людей и самый большой в Украине торт "Захер".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть и другой город, названный в честь Богородицы, который также до этого носил имя советского деятеля. Сейчас он в оккупации.