Советская посуда, которая выдерживает все: почему оцинкованные тазики до сих пор незаменимы в быту

Одно из преимуществ — они выдерживают кипяток

Многие украинские семьи до сих пор пользуются советскими оцинкованными тазками. Они служат десятилетиями и не теряют форму, в отличие от современных пластиковых аналогов.

В чем секрет их популярности и что заставляет хозяек снова и снова делать выбор в их пользу, объяснил "Телеграф". Есть много преимуществ.

Почему металлические тазики остаются популярными даже в XXI веке

Такие тазики отличаются высокой крепостью и долговечностью. Они выдерживают большие нагрузки, не ломаются и не лопаются даже после многих лет активного использования.

Оцинкованные тазики также устойчивы к высоким температурам. Они не деформируются от горячей воды или кипятка, часто встречающегося с пластиковыми изделиями. Кроме того, металл не опасается большинства моющих средств и агрессивных химических растворов.

Таз. Фото: OLX

Еще одним преимуществом является универсальность. Их используют для стирки, мытья овощей, полива и т. д. Пластиковые и эмалированные тазы значительно менее устойчивы к подобному использованию.

Ностальгия и привычка тоже играют свою роль. Многие люди выросли с такими тазами и доверяют им больше, чем современным аналогам. К тому же металлические изделия можно переработать, тогда как большинство пластика остается опасным для окружающей среды.

По всем этим причинам советские оцинкованные тазики остаются востребованными даже в XXI веке, хотя современные производители предлагают множество альтернатив.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему советский хрусталь до сих пор лучше современного.