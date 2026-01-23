Радянський посуд, які витримують все: чому оцинковані тазики досі незамінні у побуті

Одна з переваг — вони витримують окріп

Багато українських родин досі користуються радянськими оцинкованими тазиками. Вони служать десятиліттями і не втрачають форму, на відміну від сучасних пластикових аналогів.

У чому секрет їхньої популярності та що змушує господинь знову й знову робити вибір на їхню користь, пояснив "Телеграф". Є багато переваг.

Чому металеві тазики залишаються популярними навіть у XXI столітті

Такі тазики відрізняються високою міцністю та довговічністю. Вони витримують великі навантаження, не ламаються і не тріскаються навіть після багатьох років активного використання.

Оцинковані тазики також стійкі до високих температур. Вони не деформуються від гарячої води чи кип’ятку, що часто трапляється з пластиковими виробами. Крім того, метал не боїться більшості миючих засобів і агресивних хімічних розчинів.

Таз. Фото: OLX

Ще однією перевагою є універсальність. Їх використовують для прання, миття овочів, поливу, тощо. Пластикові та емальовані тазики значно менш стійкі до подібного використання.

Ностальгія та звичка теж відіграють свою роль. Багато людей виросли з такими тазиками і довіряють їм більше, ніж сучасним аналогам. До того ж металеві вироби можна переробити, тоді як більшість пластика залишається небезпечним для навколишнього середовища.

Через всі ці причини радянські оцинковані тазики залишаються затребуваними навіть у XXI столітті, хоча сучасні виробники пропонують безліч альтернатив.

