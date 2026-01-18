Старые, колючие, но долговечные: почему до сих пор пользуются советскими шерстяными одеялами

Их секрет заключается в естественной текстуре шерсти

Многие помнят советские одеяла еще с детства, но мало кто знает, почему они до сих пор остаются популярными. На первый взгляд, они кажутся грубыми и колючими, однако имеют значительные преимущества.

Почему эти старые одеяла до сих пор работают лучше новых и не теряют своих свойств, объяснил "Телеграф". Если их нет у вас дома, то они точно найдутся, например, в государственных больницах.

Советские одеяла. Фото: "Телеграф"

Почему колючие одеяла все еще популярны

Тепло и влага

Шерсть хорошо греет в холод и не парит в тепле. Она впитывает влагу и остается сухой на ощупь. Синтетические пледы часто задерживают тепло и влагу, из-за чего под ними может быть жарко.

Воздухопроницаемость

Старые одеяла "дышат" и не душат во сне. Современные синтетические пледы часто плотные и почти не пропускают воздух.

Износостойкость

Шерстяные одеяла долго держат форму, волокна не сбиваются в комки и не рвутся при уходе. Новые наполнители быстро теряют объем и равномерность.

Эффект природной шерсти

Легкое покалывание шерсти согревает мышцы. Мягкие синтетические пледы этого не дают.

Химическая обработка

Старые одеяла без ароматизаторов и пропиток, контакт с химией минимальный. Новые пледы часто обрабатывают различными веществами, чтобы сделать их мягкими или блестящими.

Минусы

Шерстяное одеяло колючее и тяжелее современных пледов. Чтобы оно служило долго, нужен внимательный уход.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему до сих пор пользуются советскими миксерами.