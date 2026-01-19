На 100 гривен дешевле: где можно значительно сэкономить на пельменях и варениках

Местами пачка стоит всего 40 гривен

В супермаркетах "АТБ" появились новые скидки на популярные замороженные продукты, которые часто покупают для быстрого обеда или ужина — пельмени или вареники. Часть товаров подешевела почти вдвое, но выгодные цены действуют не на весь ассортимент.

На каких именно продуктах висят "желтые ценники", разобрался "Телеграф". Скидки продлятся преимущественно до 20 января включительно.

"АТБ" обновил акции на популярные полуфабрикаты

Самые большие скидки действуют на пельмени. В частности, пельмени "Левада Фірмові" с говядиной весом 0,8 кг продают за 101,90 гривен. Также со скидкой до 45% можно купить пельмени "Левада Панські" с говядиной и свининой (0,6 кг) за 56,90 грн и пельмени "Левада" с говядиной и свининой (0,9 кг) за 111,90 грн. Разница между ценниками составила 85, 47 и 92 гривны соответственно.

Цены на пельмени и вареники. Фото: "АТБ"

Меньшие, но ощутимые скидки действуют и на другие пельмени. Пельмени "Своя Лінія" с мясом индейки весом 0,6 кг стоят 86,90 гривны, что на 37 гривен дешевле обычной цены.

Акции распространяются и на вареники. Вареники "День у День" с кисломолочным сыром (400 г) продают за 39,90 гривны, тогда как раньше они стоили 57,90 гривны. Вареники "Геркулес" с картофелем и мясом (0,6 кг) можно приобрести за 76,60 грн вместо 105,70 гривен. Также со скидкой продают вареники "Левада" с грибами (400 г) — 96,90 гривны. Основная цена последних составляет 125,90 грн.

Кроме того, можно взять хинкали "День у День" (0,6 кг) за 44,90 гривны и вареники "Ласунка" (400 гр) за 76,30 гривны.

