Соленья и салаты почти вдвое дешевле: в каком магазине действуют скидки

Такие продукты пользуются наибольшим спросом зимой, когда свежие овощи дорогие

"АТБ" запустил скидки для любителей солений и овощных салатов. Сейчас можно найти много продуктов по выгодным ценам – некоторые из них дешевле почти вдвое.

Среди предложений – морская капуста, салаты из моркови по-корейски и из вареной свеклы, а также квашеная капуста с клюквой и соленые огурцы. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Вот некоторые актуальные предложения:

Морская капуста 0,5 кг (Умный выбор) – 37,90 гривны вместо 68,90, скидка составляет 44%;

Салат 400 г морковь по-корейски (Умный выбор) – 36,90 гривны. Основная цена составляет 52,70 гривны, то есть можно сэкономить почти 16 гривен;

Салат 350 г из вареной свеклы (Умный выбор) – 40,80 гривен. Без акции банка стоит 58,40 грн. Скидка действует в пределах 30%;

Огурцы 300/500 г соленые (Умный выбор) – 50,50 гривен вместо 72,20 грн. Украинцы смогут заплатить на 21,7 грн меньше;

Капуста 400 г квашеная с клюквой (Умный выбор) – 41,90 гривны. Скидка составляет 30%. До нее цена на соление стояла 59,90 гривны;

Салат 250 г из морских водорослей (Своя линия) – во время действия желтого ценника можно заплатить 60,70 гривен вместо 81,20. Экономия составит 20,5 гривень.

Что купить из соления и салатов в "АТБ". Фото: "АТБ"

Итак, наиболее выгодной в настоящее время является морская капуста.

