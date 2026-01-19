На 100 гривень дешевше: де можна значно зекономити на пельменях та варениках

Місцями пачка коштує всього 40 гривень

У супермаркетах "АТБ" з’явилися нові знижки на популярні заморожені продукти, які часто купують для швидкого обіду або вечері — пельмені або вареники. Частина товарів подешевшала майже вдвічі, але вигідні ціни діють не на весь асортимент.

На яких саме продуктах висять "жовті цінники", розібрався "Телеграф". Знижки триватимуть переважно до 20 січня включно.

"АТБ" оновив акції на популярні напівфабрикати

Найбільші знижки діють на пельмені. Зокрема, пельмені "Левада Фірмові" з яловичиною вагою 0,8 кг продають за 101,90 гривень. Також зі знижкою до 45% можна купити пельмені "Левада Панські" з яловичиною та свининою (0,6 кг) за 56,90 гривень і пельмені "Левада" з яловичиною та свининою (0,9 кг) за 111,90 гривень. Різниця між цінниками склала 85, 47 та 92 гривні відповідно.

Ціни на пельмені та вареники. Фото: "АТБ"

Менші, але відчутні знижки діють і на інші пельмені. Пельмені "Своя Лінія" з м’ясом індички вагою 0,6 кг коштують 86,90 гривень, що на 37 гривень дешевше від звичайної ціни.

Акції поширюються й на вареники. Вареники "День у День" з кисломолочним сиром (400 г) продають за 39,90 гривень, тоді як раніше вони коштували 57,90 гривень. Вареники "Геркулес" з картоплею та м’ясом (0,6 кг) можна придбати за 76,60 гривні замість 105,70 гривень. Також зі знижкою продають вареники "Левада" з грибами (400 г) — 96,90 гривень. Основна ціна останніх складає 125,90 гривень.

Крім того, можна взяти хінкалі "День у День" (0,6 кг) за 44,90 гривень та вареники "Ласунка" (400 гр) за 76,30 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де діють акційні цінники на макарони. Пачку можна взяти за 28 гривень.