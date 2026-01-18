Идите себе стелите: как скандал из-за собаки в АТБ может изменить законодательство

Пока одни сети пускают животных согреться, другие ссылаются на санитарные нормы и запреты

Из-за беспризорных собак в Украине разразился новый скандал. Поводом явилось то, что сеть АТБ не позволила впускать животных внутрь магазинов, чтобы они могли согреться после мороза.

Что нужно знать:

В Днепре охранник магазина АТБ выгнал беспризорную собаку во время морозов, что повлекло за собой громкий общественный скандал

В АТБ заявили, что действуют в соответствии с санитарными нормами

Скандал привлек внимание зоозащитников и государства — Минэкономики пообещало изменить правила допуска животных во время морозов

Часть украинских бизнесов уже публично поддержала инициативу впускать бездомных животных

Инцидент произошел в Днепре, однако на него обратили внимание на государственном уровне. Охранник магазина выгонял собаку Жужу, а неравнодушным людям советовал "идти у себя стелить". Огласка привела к тому, что животному разрешили остаться на ночь, с условием, что утром оно должно уйти. Компания АТБ в заявлении отметила, что они "обязаны соблюдать действующее законодательство и санитарные нормы, запрещающие пребывание животных в помещениях продуктовых магазинов. Это правило существует не из-за равнодушия, а для безопасности покупателей, в том числе детей, людей с аллергиями и ослабленным здоровьем".

Однако ситуация все же изменилась, ведь в компании признали, что форма поведения вызвала негодование украинцев. В АТБ пообещали напомнить работникам о недопустимости грубого обращения с животными, пересмотреть внутренние инструкции по привлечению соответствующих служб и разработать возможность сотрудничества с волонтерами или городскими организациями по организации помощи животным вблизи магазинов.

Иллюстрация к сообщению АТБ в соцсетях

Ситуация повлекла за собой бурную дискуссию. В UAnimals отметили, что обратились в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство Украины, Кабинет Министров Украины и руководителей 15 городов с призывом разрешить животным заходить в помещение. Как сообщают, Минэкономики пообещало изменить правила по допуску с животными.

Инициативу с впусканием животных в магазины во время морозов поддержали ряд бизнеса, среди которых сети Аврора Мультимаркет, Сильпо, Эпицентр К, UPG, Перчатка Сеть Магазинов и другие.

Магазин Ева в Костополе/Фото: _timofeeva_lidia

Магазин Аврора

Сильпо заявляет о поддержке инициативы

В то же время есть немало тех, кто придерживается существующих правил. В частности, в сети сообщают о том, что собак выгоняют с АЗК "WOG" в разных городах.

Сообщения о собаках на АЗК "WOG"

Сообщения о собаках на АЗК "WOG"

В Одессе местные жители пишут о магазине "Обжора", отличившемся двойными стандартами. "У входа лежит собачка, которая дрожит от холода. По моей просьбе впустить ее внутрь, чтобы она могла согреться, мне ответили, что "директор не позволяет". При этом в магазине есть специальные тележки с местом для собак. Искренне не понимаю такую позицию", — пишут в Тредс.

Сообщение о магазине в Одессе

Ранее "Телеграф" сообщал, что морозы не будут отступать в ближайшие дни. Более того, холод вплотную стал знаком многим украинцам не только из-за проблем с отоплением, но и из-за снега в вагонах Укрзализныци.