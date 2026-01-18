Йдіть собі стеліть: як скандал через собаку в АТБ може змінити законодавство

Поки одні мережі пускають тварин зігрітися, інші посилаються на санітарні норми і заборони

Через безпритульних собак в Україні спалахнув новий скандал. Приводом стало те, що мережа АТБ не дозволила впускати тварин всередину магазинів, щоб вони могли зігрітися після морозу.

Що потрібно знати:

У Дніпрі охоронець магазину АТБ вигнав безпритульну собаку під час морозів, що спричинило гучний суспільний скандал

В АТБ заявили, що діють відповідно до санітарних норм

Скандал привернув увагу зоозахисників і держави — Мінекономіки пообіцяло змінити правила щодо допуску тварин під час морозів

Частина українських бізнесів уже публічно підтримала ініціативу впускати безпритульних тварин

Інцидент трапився в Дніпрі, однак на нього звернули увагу на державному рівні. Охоронець магазина виганяв собаку Жужу, а небайдужим людям радив "іти в себе стелити". Розголос призвів до того, що тварині дозволили залишитись на ніч, з умовою, що зранку вона має піти. Компанія АТБ в заяві зазначила, що вони "зобов’язані дотримуватися чинного законодавства та санітарних норм, які забороняють перебування тварин у приміщеннях продуктових магазинів. Це правило існує не через байдужість, а задля безпеки покупців, у тому числі дітей, людей з алергіями та ослабленим здоров’ям".

Проте ситуація все ж змінилась, адже в компанії визнали, що форма поведінки викликала обурення українців. В АТБ пообіцяли нагадати працівникам про неприпустимість грубого поводження з тваринами, переглянути внутрішні інструкції щодо залучення відповідних служб та опрацювати можливість співпраці з волонтерами чи міськими організаціями щодо організації допомоги тваринам поблизу магазинів.

Ілюстрація до допису АТБ в соцмережах

Ситуація спричинила бурхливу дискусію. В UAnimals зазначили, що звернулись до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Кабінету Міністрів України та очільників 15 міст із закликом дозволити тваринам заходити в приміщення. Як повідомляють — Мінекономіки пообіцяло змінити правила щодо допуску з тваринами.

Ініціативу з впусканням тварин в магазини під час морозів підтримали низка бізнесі, серед яких мережі Аврора Мультимаркет, Сільпо, Епіцентр К, UPG, Рукавичка Мережа Магазинів та інші.

Магазин Єва в Костополі / Фото: _timofeeva_lidia

Магазин Аврора

Сільпо заявляє про підтримку ініціативи

Водночас є чимало тих, хто притримується наявних правил. Зокрема в мережі повідомляють про те, що собак виганяють з АЗК "WOG" в різних містах.

Повідомлення про собак на АЗК "WOG"

Повідомлення про собак на АЗК "WOG"

В Одесі місцеві мешканці пишуть про магазин "Обжора", який відзначився подвійними стандартами. "Біля входу лежить собачка, яка тремтить від холоду. На моє прохання впустити її всередину, щоб вона могла зігрітися, мені відповіли, що "директор не дозволяє". При цьому в магазині є спеціальні візки з місцем для собак. Щиро не розумію таку позицію", — пишуть в Тредс.

Допис про магазин в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що морози не відступатимуть найближчими днями. Ба більше — холод впритул став знайомий багатьом українцям не тільки через проблеми з опаленням, а й через сніг в вагонах Укрзалізниці.