Гирлянды как источник света во время блэкаута: как выбрать, где использовать и сколько стоят

Такой вариант освещения может спасать во время долгих отключений

Регулярные отключения электроэнергии в Украине заставили домохозяйства искать простые и доступные решения для освещения. Одним из таких вариантов стали гирлянды, которые все чаще используют не только как декор, а и как временный источник света.

"Телеграф" расскажет, как выбрать правильные украшения, которые частично смогут заменить основной свет.

Гирлянды как освещение: в чем практическая польза

Благодаря низкому энергопотреблению светодиодные гирлянды могут работать от павербанков, портативных зарядных станций или аккумуляторов на протяжении многих часов, обеспечивая минимально необходимый уровень света без значительной нагрузки на автономные источники питания.

Такое освещение не способно полноценно заменить стационарные светильники, однако оно позволяет безопасно передвигаться по помещению, ориентироваться в пространстве, пользоваться кухней, лестницей или коридорами. Мягкий рассеянный свет гирлянд снижает риск травм в темноте и создает более комфортные условия во время длительных блэкаутов, особенно в вечернее и ночное время. Еще одно практическое преимущество гирлянд заключается в их универсальности и простоте использования.

Гирлянда во время отключений / Bryan Dickerson

Они не требуют монтажа, легко размещаются вдоль стен, дверных проемов или мебели и могут быстро переноситься из комнаты в комнату в зависимости от потребностей. В сочетании с другими автономными источниками света гирлянды выполняют роль вспомогательного или резервного освещения, позволяя экономить заряд аккумуляторов и продлевать время автономной работы всей системы во время отключений света.

Квартира, дом, укрытие: где гирлянды реально спасают

Во время блэкаутов гирлянды используют в самых разных пространствах как простое и энергосберегающее источник света. В квартирах их обычно размещают в коридорах, у входных дверей, на кухнях или вдоль стен, чтобы обеспечить базовую видимость и безопасно передвигаться в темноте. Мягкий рассеянный свет позволяет ориентироваться в помещении без резкой нагрузки на зрение и без быстрого разряда павербанков или зарядных станций.

В частных домах гирлянды часто используют как внутри, так и снаружи. Во дворе ими подсвечивают крыльцо, лестницы, дорожки к входу или хозяйственные помещения, что уменьшает риск травм в темное время.

Уличные гирлянды

На балконах и террасах гирлянды служат дополнительным источником света, который может освещать как внутреннее пространство через окна, так и прилегающую территорию. Отдельную роль гирлянды играют в многоквартирных домах.

Во время отключений жильцы могут использовать их на лестничных клетках, чтобы обеспечить минимальное освещение между этажами.

В укрытиях и подвальных помещениях гирлянды стали одним из самых распространенных решений для фонового освещения. Они легко подключаются к автономным источникам питания, не создают яркого света и позволяют поддерживать комфортные условия во время длительного пребывания людей.

На что обратить внимание при выборе гирлянды

При выборе гирлянд для использования в условиях отключений света ключевое значение имеют технические характеристики, от которых зависит эффективность и продолжительность освещения. Прежде всего речь идет об энергопотреблении.

Светодиодные гирлянды потребляют минимум электроэнергии, что позволяет использовать их в течение многих часов без существенной нагрузки на павербанки или зарядные станции. Не менее важной является автономность, то есть способность гирлянды работать без подключения к сети. Она определяется емкостью аккумулятора или возможностью питания от внешних источников.

Яркость должна быть достаточной для ориентации в пространстве, но не чрезмерной, так как лишняя яркость сокращает время работы от аккумулятора и не является критической для бытовых нужд во время блэкаута.

Длина гирлянды также играет роль: более длинные модели позволяют осветить большую площадь или несколько зон одновременно, однако обычно потребляют больше энергии.

Тип питания — USB, встроенный аккумулятор, зарядная станция или солнечная панель — влияет на удобство использования и гибкость в разных условиях. Отдельно стоит обращать внимание на реальное время работы от аккумулятора, которое может существенно отличаться от заявленного производителем в зависимости от режима яркости и нагрузки.

Сколько стоят гирлянды в Украине и когда выгоднее покупать

На украинском рынке гирлянды остаются одним из самых доступных решений для временного освещения во время отключений света, а разброс цен зависит прежде всего от типа питания, длины и формата.

Самый дешевый сегмент — компактные модели на батарейках или короткие LED-нитки, которые на распродажах могут стоить примерно 120-250 грн, тогда как более распространенные варианты в этой категории часто держатся в пределах до 400 грн.

Цены на гирлянды в Украине

Далее идут USB-гирлянды средней длины и простые шторы на окно: во многих предложениях такие модели продаются примерно за 300-600 грн, в зависимости от количества диодов, наличия пульта и режимов свечения.

Отдельный сегмент — "шторы" и декоративные форматы с большей площадью покрытия, где цены нередко выходят в диапазон 600-1 200 грн, а "умные" гирлянды с управлением через приложение или Bluetooth обычно стоят дороже и могут стартовать от около 500-800 грн и выше.

В верхнем ценовом диапазоне находятся длинные или уличные решения, в частности модели с большой длиной и количеством светодиодов, а также гирлянды с солнечной панелью. В таких случаях цены могут достигать 1 400-2 200 грн и более, а для очень длинных комплектов на десятки метров — 2 800-4 000 грн и выше. Чаще всего это решения для частных домов, дворов или больших пространств, где важнее длина, устойчивость к погодным условиям и автономность.

Дорогие виды гирлянд

В период перед новогодними праздниками ассортимент традиционно самый большой, появляется много акционных предложений и скидок, но в то же время в пиковые дни могут быстро исчезать популярные позиции — особенно USB-модели, "шторы" и варианты для улицы. Однако, есть и преимущество – именно сейчас, в период новогодних праздников, купить гирлянду можно со скидками из-за новогодних распродаж. А уже весной или летом, когда ажиотаж на такие украшения упадет, цены на них могут снизиться.

Как использовать гирлянды максимально эффективно

При выборе гирлянды для использования в периоды отключений света украинским домохозяйствам стоит исходить не из декоративности, а из практической задачи — получить стабильное фоновое освещение, которое не будет "съедать" заряд павербанка или зарядной станции.

Прежде всего целесообразно выбирать светодиодные гирлянды с питанием от USB или комбинированные модели USB плюс батарейки, так как они дают наибольшую гибкость: в квартире можно подключить их к павербанку, а в случае необходимости быстро перейти на батарейки. Если гирлянда работает только от сети 220В, ее полезность во время блэкаутов существенно ниже, а для использования с инвертором или станцией такие варианты не всегда удобны. Далее важно оценить формат и длину.

Для квартиры более практичными являются "нитки" или короткие гирлянды 3-10 метров, которые легко размещать в коридоре, у рабочего места, в кухонной зоне или вокруг дверного проема. Для окон и комнат, где нужно сразу подсветить большую площадь, подходят гирлянды-шторы, однако они обычно потребляют больше и быстрее разряжают аккумулятор.

Если цель — минимальное освещение на длительное время, стоит отдавать предпочтение менее "массивным" моделям с более низкой яркостью и меньшим количеством диодов, но с достаточной длиной для ключевых проходов и зон безопасности.

Отдельно нужно обратить внимание на режим работы. Мигание и динамические эффекты не дают практической пользы во время отключений и часто повышают потребление, поэтому наиболее рациональным является простой статический режим.

Если у гирлянды есть возможность регулировки яркости, это также плюс: снижая яркость до уровня "ориентационного света", можно существенно продлить время работы от аккумулятора. Для практического освещения обычно удобнее теплый или нейтральный свет, который меньше утомляет глаза в темноте и во время длительного пребывания в помещении без основного освещения. Чтобы уменьшить потребление энергии, важно правильно организовать пространство.

Эффективнее всего размещать гирлянду там, где ее свет "работает" на несколько зон: вдоль стены коридора, на стыке комнат, у дверей, вдоль кухонной столешницы или возле места, где стоит зарядная станция.

Если есть возможность, стоит делать локальные "островки света" вместо того, чтобы пытаться осветить всю квартиру. Также целесообразно выключать гирлянду в комнатах, где никого нет, и не держать ее постоянно на максимальной яркости. В случае использования павербанков эффективнее подключение одной-двух гирлянд вместо многих параллельно, поскольку дополнительные ветки часто дают минимальный прирост полезного света, но заметно сокращают автономность.

Практичным решением для домохозяйств является формирование "блэкаут-набора": одна USB-гирлянда для коридора или основной комнаты, один фонарь для точечных задач, и один настольный автономный свет для рабочей зоны.

"Телеграф" писал, что собрал подборку фильмов "под ёлку", которые способны вернуть праздничное настроение. В списке — дерзкий социальный эксперимент с Эдди Мерфи, комедийный экшен с Брюсом Уиллисом, гангстерский мюзикл с Мадонной и не только.