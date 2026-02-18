Фекалии всплывут. Что категорически нельзя сыпать в канализацию в мороз

Самое важное – избежать засорения внутридомовых сетей

Сыпать соль в канализацию, чтобы предотвратить ее замерзание, категорически нельзя. Это только создаст дополнительные проблемы.

Что нужно знать:

Не стоит следовать советам из интернета и сыпать соль в унитаз

Это может создать пробку в канализации с очень неприятными последствиями

Замерзание возможно только при неправильной эксплуатации канализационной системы

Такой совет защитить канализацию от замерзания в домах, где нет отопления из-за последствий российских ударов по энергообъектам, можно встретить в сети. Однако специалисты предупреждают, что засыпание соли в канализацию – плохая идея.

Сыпать соль в унитаз нельзя

Соль долго растворяется. Жители самостоятельно создадут препятствие в канализационной системе, что приведет к тому, что фекалии выплывут на первом, втором, третьем этаже, — говорит Кристина Ненно

По ее словам, соленая вода в стояке все равно рано или поздно замерзнет. Кроме того, без потока воды соль не растворится в канализации, а образует пробку.

Еще один отрицательный момент – солевой раствор может негативно повлиять на процесс очистки стоков на очистных сооружениях. Концентрация хлорида натрия в воде после очистки будет увеличена, что вредит экологии.

Внутренняя домовая канализационная сеть работает методом самотека воды, используя действие гравитации. Система обеспечивает эффективный отвод стоков без насосов. Замерзание возможно только в случае неправильной эксплуатации, чаще всего из-за засорения.

Как защитить канализацию в доме

