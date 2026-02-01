Совсем другой человек. Как выглядела "женщина третьего тысячелетия" Ирина Луценко до пластики и сейчас

В феврале экс-политику исполнится 60 лет

Бывший народный депутат Ирина Луценко, в 2017 году получившая звание "Женщина ІІІ тысячелетия", изменилась до неузнаваемости.

Что нужно знать:

Обсуждение пластики Ирины Луценко началось в 2017 году

После ухода из политики она перестала появляться в медиа и соцсетях

Сейчас неизвестно, чем занимается Ирина Луценко и где живет

Сейчас мало кто помнит внешность народной депутатки до разговоров о пластических вмешательствах. Эта тема всплыла еще в сентябре 2017 года, когда Ирина обратила на себя особенное внимание.

Ирина Луценко до изменений

В 2019 году специалисты по пластической хирургии и эстетике, посмотрев на фото, отметили, что женщина увлеклась современными дорогостоящими косметическими процедурами. Наибольшие перемены заметны в области подбородка: он стал более гладким и подтянутым.

Специалисты утверждают, что этого можно было достичь двумя путями: положить на надкостницу более плотную гиалуроновую кислоту, поскольку она создает хороший объем либо имела место быть пластическая операция. Возможно, она также прибегала к липофилингу – это моделирование лица с помощью введения в него собственного жира. Кроме того, могла менять форму и размер носа

Сообщалось, что многие политики вынуждены регулярно проходить все перечисленные процедуры. Каждую из них — будь то ботокс, гиалуроновая кислота или пересадка собственного жира — приходится повторять в среднем несколько раз в год. При этом муж политика, бывший главы МВД Юрий Луценко, ранее выступал с опровержением подобных публикаций в медиа.

Я знаю, что в сети ее поливают грязью достаточно. Последнее, что меня просто мне сорвало крышу, о том, что она в Петербурге делала пластическую операцию. Во-первых, она никогда не делала никаких пластиков. Она пережила определенную операцию… Юрий Луценко

Позже Ирина Луценко сложила мандат и назвала причиной такого решения серьезные проблемы со здоровьем. В одном из интервью ее муж заявил, что экс-нардеп перенесла инсульт.

Где сейчас Ирина Луценко

После завершения политической карьеры Ирина перестала появляться в медиа. До февраля 2023 года она регулярно делилась своими мыслями о войне и событиях в Украине на странице в Facebook. Сейчас нет информации о том, чем она занимается, как выглядит и живет ли в Украине. 7 февраля Луценко исполнится 60 лет.

