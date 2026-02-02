Называли "лучшей девушкой" Украины. Где сейчас и как выглядит крестница покойного Кернеса

Журнал "Самые завидные невесты" публиковал ее откровенные фото

Бывший городской глава Харькова Григорий Кернес имел большую семью. В годовщину смерти к его могиле пришли друзья, коллеги и близкие люди, в том числе крестница политика Анастасия Журавлева.

Что нужно знать:

Анастасия Журавлева — дочь директора коммунального предприятия "Ритуал"

Ранее она работала хирургом, пыталась стать депутатом и активно участвовала в городской жизни

Девушка попадала в список самых завидных невест Украины

Девушка, которой сейчас 29 лет, является дочерью директора харьковского коммунального предприятия "Ритуал" Евгения Журавлева. Он был близким другом и кумом Кернеса. До этого бизнесмен работал директором харьковской гостиницы "Националь", которым фактически владел Геннадию Адольфович. В декабре 2020-го крестница Кернеса опубликовала архивное фото с мэром.

Анастасия Журавлева — что о ней известно

Ранее Анастасия работала хирургом-интерном в 17-й городской больнице, где лечился мэр Харькова до обращения в немецкую клинику "Шарите". В сентябре 2020 года она также пыталась стать депутатом Харьковского горсовета от Блока Кернеса, но мандат не получила. Во время кампании Журавлева участвовала в субботниках, красила скамейки и общалась с жителями города.

Свою работу Журавлева нередко совмещала со своим любимым хобби — путешествиями.

В декабре 2020 года журнал "Самые завидные невесты" опубликовал статью с Анастасией и ее откровенными фотографиями. По словам автора издания, оно посвящено интервью с "лучшими девушками Украины".

У меня очень узкий круг близких друзей. Я ценю наши с ними отношения и доверяю им. Но тайны и секреты – это все-таки то, о чем не стоит рассказывать. Самый близкий человек, который со мной всегда на связи, – это мама. Вот с ней мы можем часами говорить обо всем. И порой даже секретничать Анастасия Журавлева

Анастасия Журавлева. Фото: instagram.com/glyanec_zavidnie_nevesty Анастасия Журавлева. Фото: instagram.com/glyanec_zavidnie_nevesty

На кладбище, где покоится Кернес, через год после его смерти состоялась панихида. У могилы мэра Харькова собрались его родные, близкие и сотрудники горсовета. Среди присутствующих были и его крестница Анастасия Журавлева со своим отцом.

Слева - кум Кернеса Евгений Журавлев и его дочь Анастасия

Где сейчас Анастасия Журавлева

В сети нет официальной информации о местонахождение и работе 29-летней крестницы Кернеса. При этом в ее блоге в Инстаграме отмечен город Харьков. Доступ к странице ограничен.

