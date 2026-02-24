Минус 50%: какой товар к борщу можно купить в "Сильпо" с большой скидкой

Если купить несколько упаковок, можно сделать большой запас

Томатная паста – популярный продукт у хозяек. Смесь томатов добавляют не только в борщ, но и в другие блюда. Сейчас у "Сильпо" есть возможность купить этот товар по хорошей цене.

"Телеграф" расскажет, сколько стоит томатная паста "Королевский вкус" "Власовская" 25% (70г). Мы сравнили цены с другими магазинами и обнаружили существенную разницу.

В сети "Сильпо" на этот товар действует выгодное предложение в рамках акции "Ценотижики". Пакет весом 70 граммов обойдется всего в 9,99 грн.

Томатная паста

Для сравнения, в других популярных супермаркетах цена на эту же позицию держится на значительно более высоком уровне, иногда достигая почти двойной стоимости:

В сети "Фора" за аналогичный пакет томатной пасты придется заплатить 17,90 грн, что фактически на 80% дороже акционного предложения.

В "Ашане" стоимость продукта составляет 17,40 грн — это ближайшая цена к лидеру сравнения, однако она все равно остается существенно выше.

В супермаркетах "Новус" зафиксирован самый высокий ценник среди выбранных магазинов — там паста стоит 17,99 грн.

Таким образом, разрыв в стоимости между "Сильпо" и другими ритейлерами составляет от 7,41 до 8 гривен на каждой единице товара. Если покупать несколько пачек для домашних заготовок, такая разница становится весомым доводом в пользу экономии.

