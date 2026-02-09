Украинка показала 20-гривневую монету: фото вызвало волну комментариев (фото)

Девушка иронично пошутила, что скоро мы будем носить ведра с монетами вместо кошельков

В социальной сети Threads украинка опубликовала фото 20-гривневой монеты, которое, на первый взгляд, выглядит вполне настоящим, и пошутила о ведрах монет вместо кошельков.

Однако быстро в комментариях под постом стало понятно, что фото сгенерировано искусственным интеллектом. Официального подтверждения о выпуске новой 20-гривневой монеты не было.

Пользователи соцсети в комментариях "предложили" свои варианты номиналов монет, в частности 37,50 и 1000 гривен. Там также обсуждали возможную необходимость выпуска монет до 50 гривен, ведь они чаще всего изнашиваются, а копейки уже давно следует вывести из обращения.

Некоторые иронично отметили: "Что сейчас можно купить за 20 гривен? Возможно, примерно то же, что можно было купить за 1 гривну, когда появилась монета такого номинала".

Что пишут в комментариях. Фото: Телеграф

